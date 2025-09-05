Festival Burning Man přitahuje kontroverze: Vražda, zázračný porod i zkáza chrámu sexu
Autor:
chal -
Dnes
•
05:00
Sdílej:
Od konce devadesátých let se každé léto uprostřed nevadské pouště setkávají návštěvníci legendárního multižánrového festivalu Burning man vystrojení do extravagantních kostýmů. Už z podstaty věci prestižní událost přitahuje podivíny a různé kontroverze.
1.Vražda
Během závěrečného ceremoniálu festivalu, kdy dochází k spálení obřího dřevěného panáka, došlo na poušti Black rock k vraždě. Oběť je popsána jako běloch ve věku 35–40 let, vysoký zhruba 183 cm, vážící asi 90 kg, s krátkými hnědými vlasy a vousy. Jeho identita stále zůstává neznámá, vyšetřovatelé jej zatím nedokázali identifikovat. Tělo našli svědci ležet v kaluži krve.
2.Těhotná matka
Mnoho překvapených pohledů letos způsobila přítomnost těhotné ženy s viditelným bříškem. Řada návštěvníků nechápala, proč se nastávající maminka účastní několikadenního festivalu v extrémních podmínkách. Těhotná Aggie Lal po skončení Burning mana na sociálních sítích své rozhodnutí vysvětlila: „Některé matky to inspiruje, jiné lidi to vytáčí. Protože jsem těhotná, musím poslouchat rady všech cizích lidí?“ Aggie uvedla, že pro zdravý vývoj dítěte je nejlepší psychická pohoda maminky, takže když jí udělá dobře účast na festivalu, udělá dobře i miminku.
3.Porod
Aggie na festival přijela těhotná a těhotná zase odjela. To ovšem není případ další těhotné účastnice Kayly Thompsonové, která Burning man navštívila s manželem Kaseyem. Dvojice spala v obytném voze, když Kayla ucítila bolesti. Brzy se ukázalo, že nejde o otravu jídlem, jak si nastávající matka nejprve myslela, ale že bude rodit! Pro Kaylu to byl obrovský šok. Tvrdí totiž, že o těhotenství s manželem vůbec nevěděli! Z festivalu tak odjeli s maličkým zázrakem, jen lehce přes kilo a půl těžkou holčičkou.
4.Zkáza chrámu sexu
Letošní ročník byl skutečně na extrémní události velmi bohatý. Extrémní počasí se festivalu už tradičně nevyhýbá, tenrokrát Burning man zasáhla písečná bouře a velmi silný vítr. Nápor živlu nepřežil proslulý Orgy Dome, tedy jakýsi místní chrám nezávazného sexu, a orgií. Obří stan s matracemi, kam si během minulého ročníku přišlo podle odhadů odfrknout kolem pěti tisíc lidí, vítr rozmetal na kousky, a tak sexuchtiví návštěvníci museli hledat povyražení jinde.
5.Bláto
Ještě horší nepřízeň počasí zcela zkazila festival v roce 2023. Nečekané přívalové deště z jinak vyprahlé pouště udělaly blátivou past a oblíbený Burning man byl předčasně zrušen. Evakuace účastníků se rozhodně neobešla bez problémů, vozy mnohých z nich uvízly v blátě a nemohly se dostat pryč. Mnoho návštěvníků tvrdě kritizovalo organizátory, byla mezi nimi i Češka Helena. Podle nich pořadatelé absolutně nejevili zájem o zajištění bezpečných podmínek pro účastníky.
6.Galerie
Video Ikonické místo celého festivalu je socha „Burning Mana“. - Facebook/Burning Man Project
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.