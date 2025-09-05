„Divný“ Jozef zastřelil těhotnou Karin: Léčil se na psychiatrii, je ve vazbě

Autor: chal - 
5. září 2025
09:45

K obrovské tragédii došlo ve slovenském Partyzánském. Dvacetiletý Jozef bezdůvodně zastřelil stejně starou nastávající maminku Karin ve dveřích jejího domu. Podle známých a sousedů byl mladík zvláštní a léčil se na psychiatrii. Soud střelce umístil do vazby.

Za vraždu mladé těhotné Karin (†20) a pokus o vraždu jejího přítele (38) poslal soud v Trenčíně do vazby dvacetiletého Jozefa. Mladík šokující čin spáchal v sobotu po druhé hodině odpoledne ve městě Paryzánské na východě země. Na kole přijel k domu obětí a Karin zastřelil několika ranami z pistole. Partnera těhotné ženy pak zasáhl do ramene a zad.

Policisté ještě ten den pachatele zadrželi u něj doma. Místní jsou v šoku. Jozef se podle nich v minulosti léčil na psychiatrii. „Všichni říkali, že byl divný. Reagoval strašně zbrkle, neuměl se ovládat. Občas byl normální, ale potom mu přepnulo a nikdo ho nezastavil,“ uvedl známý vraha pro deník Plus JEDEN DEŇ

Jozef v úterý putoval k okresnímu soudu v Trenčíně, který rozhodl o jeho umístění do vazby. Obviněný muž podal stížnost, u soudu ale nevypovídal.

Mirek Dušín ( 5. září 2025 10:20 )

On je normální , jen mu to přepnulo ??? Omylem ho pověsím ...

