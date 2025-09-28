Major Hyhlík odhaluje zákulisí slavné Bartolomějské: Vražda s Markovičem! A co se dělo v osmdesátkách?

Čtyřicet let lovil nejrůznější podvodníky, zloděje a vrahy. Emeritní major Miroslav Hyhlík patří k legendám bartolomějských kriminalistů. Ve své knižní prvotině Rapl z Bartolomějský teď odhaluje zákulisí pražského podsvětí, prostituce a špiclů osmdesátých let, kdy se spravedlnost potýkala s absurditou tehdejší doby. A vzpomíná i na bouřlivé devadesátky.
Jednotlivé případy popisuje syrovým stylem, ale zároveň prozrazuje svou zálibu v sarkastických komentářích. „My jsme se prostě jen snažili, aby lotrů chodilo po pražských chodnících co nejméně, a myslím si, že se nám to občas docela dařilo,“ shrnuje své působení u policie major Hyhlík.
Co v knize mimo jiné prozradil?
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.