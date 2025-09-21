Jiří Kajínek (64) o vrahu Vocáskovi: Na cestu z basy si koupil dva obleky!

Jiří Kajínek (64) promluvil o setkáních s odsouzeným vrahem Vocáskem ve věznici Mírov.
Jiří Kajínek (64) promluvil o setkáních s odsouzeným vrahem Vocáskem ve věznici Mírov.
Na doživotí odsouzený vrah Zdeněk Vocásek chce po 38 letech v base na svobodu.
Doživotně odsouzený vrah Vocásek
Doživotně odsouzený vrah Vocásek
Autor: Tomáš Koníček - 
21. září 2025
05:00

Dva odsouzenci za vraždy na doživotí se potkávali v kriminále na Mírově. Jiří Kajínek (64) si svobody užívá už osm let, Zdeňku Vocáskovi (64), nově Navrátilovi, dal soud naději nyní. Podle Kajínka se ven ale chystal již před 19 lety.

Navrátil v roce 1987 zavraždil dva lidi a v prosinci 1989 měl podle rozsudku dostat provaz. Zachránil ho pád komunistického režimu. Stal se prvním doživotně odsouzeným. V pátek se mu napotřetí povedlo soud přesvědčit, aby ho pustil na svobodu.

„Je to jednodušší kluk, jak se říká, není nejostřejší tužka v penále. Potkávali jsme se na Mírově ve společenské místnosti. Byli jsme tam spolu sedm nebo snad i deset let,“ líčí Kajínek, který byl rovněž odsouzen za dvojnásobnou vraždu a v roce 2017 propuštěn na milost prezidenta Miloše Zemana (80). Vinu nikdy nepřiznal a dosud bojuje za očištění jména.

To Navrátil provinění přiznal, v kriminále se choval vzorně a věřil, že mu slušnost zajistí život bez mříží. „Nasbíral 41 pochval,“ řekl mostecký soudce Benno Eichler, který ho propustil s řadou podmínek. „Celé roky mluvil o tom, jak se připravuje na svobodu. Bral

Dočtěte zadarmo celý článek
Pokračovat ve čtení snadno můžete po registraci.
  • Registrace je pro vás zcela zdarma.
  • Získáte přístup k veškerému bleskovému obsahu.
  • Užijete si bonusové akce a výherní soutěže.
Pokračovat ve čtení

Témata:
propuštěnízdeněk vocásekpropuštění na svobodupropuštění z vězenívraždaMiloš ZemanMírovJiří Kajínekoblekvrah
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud