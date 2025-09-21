Jiří Kajínek (64) o vrahu Vocáskovi: Na cestu z basy si koupil dva obleky!
Dva odsouzenci za vraždy na doživotí se potkávali v kriminále na Mírově. Jiří Kajínek (64) si svobody užívá už osm let, Zdeňku Vocáskovi (64), nově Navrátilovi, dal soud naději nyní. Podle Kajínka se ven ale chystal již před 19 lety.
Navrátil v roce 1987 zavraždil dva lidi a v prosinci 1989 měl podle rozsudku dostat provaz. Zachránil ho pád komunistického režimu. Stal se prvním doživotně odsouzeným. V pátek se mu napotřetí povedlo soud přesvědčit, aby ho pustil na svobodu.
„Je to jednodušší kluk, jak se říká, není nejostřejší tužka v penále. Potkávali jsme se na Mírově ve společenské místnosti. Byli jsme tam spolu sedm nebo snad i deset let,“ líčí Kajínek, který byl rovněž odsouzen za dvojnásobnou vraždu a v roce 2017 propuštěn na milost prezidenta Miloše Zemana (80). Vinu nikdy nepřiznal a dosud bojuje za očištění jména.
To Navrátil provinění přiznal, v kriminále se choval vzorně a věřil, že mu slušnost zajistí život bez mříží. „Nasbíral 41 pochval,“ řekl mostecký soudce Benno Eichler, který ho propustil s řadou podmínek. „Celé roky mluvil o tom, jak se připravuje na svobodu. Bral
