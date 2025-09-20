Vrah Vocásek místo trestu smrti na svobodě: Zákaz alkoholu a cestování!
Za dvě vraždy v roce 1987 dostal provaz. Než mohl být trest vykonán, přišla revoluce. Ze Zdeňka Vocáska (64), posledního u nás odsouzeného na smrt, se stal první doživotní vězeň. V kriminále strávil 38 let. V pátek mu soud otevřel brány na svobodu.
O předčasném propuštění vraha, který se ve vězení přejmenoval prorocky na Navrátila, rozhodl navzdory protestům státní zástupkyně Okresní soud v Mostě. Zároveň mu uložil sedmiletou podmínku, zákaz pití alkoholu a povinný půlroční pobyt v probačním domě, kde by se měl na skutečnou svobodu připravit. Poté by se měl zdržovat jen v místě trvalého bydliště a nebude smět cestovat do zahraničí.
Zůstává v lochu
Zbývá už jen jediné... Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem. Žalobkyně totiž okamžitě podala stížnost, a případem se tak musí zabývat vyšší instance. Do té doby odsouzený zůstane ve věznici. Navrátil žádal o propuštění potřetí. Nejprve v roce 2007, pak o devět let později a nyní. Mimo jiné mu přilepšilo i vzorné chování a plnění povinností ve výkonu trestu.
„Vycházeli jsme z hodnocení věznice, které je veskrze pozitivní,“ uvedl soudce Benno Eichler. Pochval dostal 41, zároveň spolupracuje s církví adventistů. Ta mu už zajistila bydlení v Karlovarském kraji. Zaručil se za něj i spolek Oikia, který pomáhá vězňům a jejich blízkým. „Počítáme s tím, že s odsouzeným za tak závažný zločin jsou spojena rizika, ale my je umíme pojmenovat a umíme s nimi pracovat,“ ujišťuje šéf spolku Václav Mitáš.
Mohl by znovu zabíjet?
Státní zástupkyně Dagmar Bušovská bije na poplach. Tvrdí, že Navrátil je i po desetiletích nebezpečný. „Nelze odhlédnout od toho, s jakou brutalitou zabíjel,“ varovala. Podle ní hrozí, že by mohl znovu ohrozit společnost.
Probační dům hlídají kamery
Soud Navrátilovi nařídil povinný půlroční pobyt v probačním domě. „Může mu pomoci, jinak by výstup po 38 letech mohl být tragický. Člověk se je schopen i v 64 letech restartovat, ale bez podpory by mohl být v naprosté panice,“ tvrdí Gabriela Kabátová. Jediný probační dům v Česku stojí v jihočeském Písku.
Poskytuje propuštěným na přechodnou dobu šesti měsíců zázemí, pomáhá jim začlenit se do běžného života, obnovit vztahy s rodinou a najít si práci. Je v něm osm pokojů po dvou lůžkách, společenská místnost a kuchyně. Objekt je na okraji města mimo obytnou zástavbu, je opatřen řadou kamer, které monitorují široké okolí. Za domem je malá zahrada se zahradním domkem a věšák na prádlo.
Chytili ho díky Gorbačovovi
Pro ránu nešel Zdeněk Vocásek nikdy daleko. Vyučit se podlahářem nedokázal, později mu změřili IQ pouhých 77. Měl prý velmi rád psy, svou fenu Citu přímo miloval. S lidmi ale už tak dobře rozhodně nevycházel. Zvláště pokud se napil. Když mu nevidomý Quido F. (†48) 1. ledna 1987 v bytě v pražské Belgické ulici nabídl nocleh, udělal chybu. Vocásek se s ním pohádal, rozbil mu hlavu půllitrem od piva a pobodal jej šroubovákem.
I druhou oběť zabil poté, co ho pozvala k sobě domů. Ferdinand K. (†69) mu 5. dubna 1987 údajně slíbil, že se u něj v bytě koná večírek, kam jsou pozvané i pohledné ženy. Jenže byt byl prázdný, a když chtěl Vocásek odejít, prý mu v tom Ferdinand K. bránil. Proto ho ubodal. Pak se chtěl zbavit vražedné zbraně a peněženky oběti. Měl však smůlu, protože v té době měl Československo navštívit sovětský vůdce Michail Gorbačov a ulice byly plné příslušníků SNB.
Jedna z hlídek ho zastavila, aby zkontrolovala, co je v kufrech, o nichž tvrdil, že nejsou jeho. Než dorazil pyrotechnik, všimli si příslušníci, že Vocáskovo oblečení je od krve a muže zadrželi. Pak se přiznal nejen k oběma vraždám, ale i k tomu, že na jaře 1984 bezdůvodně zbil spícího známého Stanislava H. (†43) kladivem. Ten se domníval, že jen v opilosti spadl z gauče. Zemřel půl roku po útoku na rakovinu.
