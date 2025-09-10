Těhotnou Karin chladnokrevně zastřelil Jozef: Bolestné poslední rozloučení jen pro zvané
Ve středu 10. září odpoledne v obci Partizánske dali rodina, přátelé i sousedé poslední sbohem Karin. Mladé dívce v šestém měsíci těhotenství, kterou koncem srpna brutálně zastřelil rodinný známý. Vražda zasáhla celé město, pohřeb proto provázela mimořádná opatření i emoce.
K nepochopitelnému činu došlo 30. srpna. Josef (20) přišel k domu, vytáhl pistoli a čtyřmi ranami do zad nastávající maminku (†20) popravil. Poté vystřelil i na jejího partnera Martina, syna místního podnikatele, a vážně ho zranil. Z místa činu uprchl na kole. Policie spustila rozsáhlou akci, večer byl útočník vypátrán v bytě v části Šípek a v poutech odveden ozbrojenými policisty.
Ve středu se s Karin naposledy rozloučila rodina, přátelé i obyvatelé města. Od rána se okolí hřbitova plnilo lidmi, zaparkovat bylo téměř nemožné a dopravu musela řídit městská policie.
Na bráně viselo oznámení o uzavření areálu v době obřadu. První smuteční hosté dorazili už hodinu před začátkem, nesli kytice a věnce. U vchodu stála soukromá ostraha, která kontrolovala seznam pozvaných. Několik lidí bez pozvánky muselo odejít.
Jako poslední dorazily rodiny oběti a postřeleného partnera. Po smutečním aktu se průvod v tichosti přesunul k hrobu, kde byla Karin uložena k poslednímu odpočinku. Atmosféra byla tísnivá, v očích pozůstalých se zračily slzy a bolest ze ztráty.
Vyšetřovatelé mladíka obvinili z obzvláště závažné vraždy na chráněné osobě a z pokusu o vraždu. Soud ho poslal do vazby, proti čemuž podal stížnost. Podle informací deníku PLUS Jeden deň svůj čin nepopřel, odmítl ale vypovídat. Na dotazy novinářů reagoval pouze stručně: „Nebudu se vyjadřovat.“
