František zastřelil tátu dvou dětí: Překvapivé rozhodnutí soudu, místní zuří!

Šokující verdikt bratislavského soudu rozvířil emoce veřejnosti. Obviněný František B. (56) zastřelil při konfliktu v Ivance u Dunaje bývalého přednostu úřadu Marka P. (†47), ale do vazby neputuje – stíhán bude na svobodě s elektronickým náramkem. Rozhodnutí vyvolalo pobouření, na místě tragédie se navíc objevil nasprejovaný vzkaz s krutým obsahem. Prokurátorka proti verdiktu podala stížnost.

K neštěstí došlo v pátek 21. března večer v blízkosti Památníku generála Milana Rastislava Štefánika. Marek, otec dvou dětí, šel venčit psa, když se podle Františka dostali do hádky. Obviněný tvrdí, že na něj oběť zaútočila holí, a on v sebeobraně vytáhl zbraň. Při pokusu o zastrašení měl padnout výstřel, který Marka zasáhl přímo do hlavy.

František ihned zavolal policii a na místě zůstal do jejího příjezdu. Přivolaný záchranářský vrtulník již muži nedokázal pomoci a lékař po marné resuscitaci konstatoval smrt.

Zavražděný byl v obci známou osobností. Působil ve školní radě základní školy, kam chodily jeho děti, a v obecních novinách pravidelně publikoval ekonomické poradenství. Podle starosty Vladimíra Letenaye v minulosti zastával i funkci přednosty obecního úřadu, píše slovenský deník PLUS Jeden Deň.

Ve středu 26. března rozhodl soudce Branislav Harabin, že muž nebude vzat do vazby. Zdůvodnil to tím, že František je otcem tří těžce zdravotně postižených dětí, jediným živitelem rodiny a jeho manželka je nezaměstnaná.

Obviněnému byla nařízena domácí izolace, zákaz nakupování či výběru peněz a také dohled probačního úředníka. Musí rovněž nosit elektronický monitorovací náramek. Všechny jeho zbraně mu byly odebrány.

Rozhodnutí soudce vzbudilo kontroverze. Prokurátorka Soňa Juričková s verdiktem nesouhlasila a podala stížnost. Případ nyní přezkoumá Krajský soud v Bratislavě. Podle vyšetřovatele hrozí, že by obviněný mohl pokračovat v trestné činnosti.

Na místě tragédie mezitím vztyčili dřevěný kříž a někdo nasprejoval na zeď krutý vzkaz. Kdo je jeho autorem, zatím není známo. Podle místních nejde o první konflikt v této lokalitě. František se ke svému činu příliš nevyjadřoval. „Všeho lituji,“ pronesl jen při odchodu ze soudní síně.