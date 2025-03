Marka při venčení u Mostu zastřelil konfliktní František: Zemřel „skvělý táta, manžel i kamarád“

K tragédii došlo v pátek 21. března večer na okraji města. Marek venčil psa, když se dostal do sporu s místním mužem. František B. dlouhodobě lidem vyčítal, že mu procházejí kolem jeho pozemku, a právě tam se osudného večera střetl se svou obětí. Podle slovenských médií muž tvrdil, že zbraň vytáhl jen proto, aby Marka zastrašil. Ta však vystřelila a kulka ho zasáhla přímo do hlavy. Na místě zemřel.

Zpráva o smrti oblíbeného souseda zasáhla celou obec i jeho blízké. Marek po sobě zanechal manželku a dvě děti. Syn studuje v zahraničí, dcera je ještě školou povinná. „Byl to člověk, na kterého jsme se mohli spolehnout. Skvělý táta, manžel i kamarád. Naše rodiny se přátelily roky,“ popsala pro deník Nový Čas rodinná přítelkyně Jaroslava.

Místní uvedli, že soused František B. byl okolí známý svým konfliktním chováním. Opakovaně si stěžoval na lidi, když si zkracovali cestu kolem jeho pronajatého pozemku. Na ploty věšel cedule se zákazem vstupu, přestože šlo o spornou přístupovou cestu.

Střelec policistům tvrdil, že ho Marek údajně ohrožoval holí. Jeho blízcí tomu ale nevěří: „Byl to rozumný člověk, který by se hádkám raději vyhnul. Snažil by se to vyřešit v klidu,“ říká Jaroslava.

Krajská prokuratura v Bratislavě potvrdila, že František B. byl obviněn z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Prokurátor zároveň navrhl vzetí do vazby, aby nemohl ovlivňovat svědky.

Celý případ šokoval nejen obyvatele Mostu u Bratislavy, ale i široké okolí. „Je hrozné, jak zbytečný spor skončil smrtí nevinného člověka. Ještě nedávno jsme spolu grilovali, teď mu zapalujeme svíčku,“ říkají smutně sousedé.