Hrůza v dovolenkovém ráji: Pohřešované turisty našli s uřezanými končetinami!

Do prosluněného Mexika každoročně cestují miliony turistů a užívají si na tamních plážích a promenádách. Dovolenkový ráj ale nyní postihla tragédie. Od začátku roku zmizelo v zemi beze stopy 16 turistů. Nyní se našlo devět z nich s uřezanými končetinami.

Skupinka studentů z mexické Tlaxcaly vyrazila na počátku roku do oblíbeného plážového resortu ve městě Oaxaca de Juárez. Dovolená mladých turistů se ale změnila v děsivou tragédii. Podle německého deníku BILD byla skupina študáků unesena. Nejednalo se ale bohužel o jediný incident. Od konce února je pohřešováno dalších devět turistů. Mezi nimi bylo pět mužů a čtyři ženy, všichni ve věku od 19 do 30 let.

Několik týdnů nebylo jasné, co se s nimi stalo. V polovině března ale vyplavala na povrch děsivá zpráva. Přibližně 400 kilometrů od města bylo devět z pohřešovaných dovolenkářů nalezeno v autě poblíž dálnice nedaleko města San José Miahuatlán. Několik těl bylo v autě pod plachtou, další pak v kufru. Nejděsivější bylo zjištění, že mají všichni usekané končetiny.

Mexický list NVI Noticias upozornil na to, že tamní policie vyšetřuje, zda mladí lidé nemohli být členy zločinecké organizace „Los Zacapoaxtlas“. Podle média to mohou naznačovat zprávy ve whatsappové skupině, kde spolu studenti komunikovali a měli v plánu spáchat loupež v Oaxace. Kromě toho se údajně měli dopustit vyhodit do povětří bankomat.

Mohlo se tak stát, že se skupina mladých lidí znelíbila jednomu z tamních drogových kartelů, který vzal následně spravedlnost do vlastních rukou. Policie případ v současnou chvíli vyšetřuje. Není ovšem stále jasné, co se stalo s dalšími sedmi pohřešovanými turisty, kteří zmizeli na počátku roku.