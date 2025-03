Maminka sebevraha Ondřeje (†18) synovi dojemně vzkázala: Jsi pořád moje srdíčko!

V sobotu 8. března vyhasl nad ránem poblíž Horního Žďáru život mladého Ondřeje. Se svým vozem úmyslně narazil do stromu. Ani záchranáři už nedokázali nic dělat, mladík na místě zemřel.

Ondřej krátce před tragédií napsal dopis na rozloučenou, kde popsal svůj vnitřní boj, bolest po rozchodu a lásku ke své rodině. Svěřil se například s tím, že s depresivními myšlenkami bojoval už od patnácti let a dlouho hledal důvod žít. Přesto se na veřejnosti choval tak, že by nikdo netušil, co se mu honí hlavou.

Zdrcená maminka v komentářích napsala Ondrovi vzkaz. „Ach jo, synu můj milovaný, tolik mě to mrzí, moc tě miluji, ale to jsi věděl celou dobu, ale tahle zlá doba tě dohnala,“ napsala maminka Vladka pod příspěvkem. „Jsi pořád moje srdíčko od té doby, co jsi se narodil, moje láska... A teď tě nemohu ani obejmout. Kéž by šel vrátit čas,“ dodala.

Ondřejův případ bohužel není ojedinělý. Podle dostupných údajů je sebevražda druhou nejčastější příčinou úmrtí u mladých lidí ve věku 15 až 24 let. Psychologové upozorňují, že mnoho mladých lidí se bojí mluvit o svých problémech a často je skrývají. Přitom existují organizace a odborníci, kteří mohou pomoci.

Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.