Za mord v Chomutově muži hrozí 20 let: Byl tichý a slušný, řekla sousedka
Policisté rozplétají brutální vraždu, ke které došlo v noci na neděli na chomutovském sídlišti Březenecká. Násilník v jednom z bytů ubodal člověka! Muže kriminalisté zadrželi, v případě viny mu hrozí až 20 let. Podle sousedky šlo o slušného nájemníka, jiní ho ale naopak měli plné zuby.
Na sídlišti Březenecká v ulici Kundratická došlo v noci na neděli k násilnému činu. V jednom z bytů byl zavražděn člověk. Kriminalisté podezřelého muže zadrželi a obvinili, pobodaný muž i přes zásah záchranářů zemřel.
Podle sousedů žil obviněný muž v domě už několik let. „Byl tichý, vždy se ke mně choval slušně,“ uvedla pro Deník.cz seniorka ze sousedního bytu. Za problematického spíše považovala předchozího nájemníka. „Tenhle byl klidnější a já si říkala, že je to změna k lepšímu. No a podívejte, co se z něho vyklubalo,“ dodala.
Podle jiných ale obviněný muž rozhodně tichý nebyl. Soused o patro níž měl často problém se spánkem. Muž totiž údajně často pil alkohol a do noci pouštěl nahlas hudbu. „Prostě ochlasta,“ označil ho soused pro zmíněný deník.
Policisté zadrženého muže (56) obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Za obdobný čin byl muž v minulosti odsouzen. „Svého 65letého známého měl dotyčný bodnout nožem, v důsledku čehož napadený na místě zemřel,“ uvedla k trestnému činu v Chomutově mluvčí policie Miroslava Glogovská. Obviněného policie zadržela, vyšetřovatel v pondělí podá návrh na jeho umístění do vazby. Hrozí mu až 20 let vězení.
