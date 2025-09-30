Mladíci v Milovicích se vezli na vlaku: Kluci riskovali život!
V sobotu 27. září hazardovali dva nezletilí chlapci v Milovicích extrémním způsobem se životem. Nejspíš si chtěli vyzkoušet adrenalinovou jízdu, tak naplánovali, že se svezou na stoupačkách vlaku. Nahlásila je přihlížející žena. Policie oba dopadla v Lysé nad Labem.
V sobotních odpoledních hodinách přijala obsluha městského kamerového systému telefonát od ženy, která viděla dva chlapce v kolejišti nastupovat na vlakové stoupačky. Operátorka okamžitě našla kamerové záznamy a na jejich základě kontaktovala městskou policii.
Policie se spojila se strážníky z Lysé nad Labem, kde byla přibližně o 6 kilometrů dál následující vlaková zastávka. Mladíci, těsně před úplným zastavením vlaku na nádraží, vyskočili a odešli. Hlídka oba po chvilce našla nedaleko nadjezdu. Hned se k celé akci přiznali.
„Vlaky na této trati projíždějí v režimu běžného provozu. I když se může zdát, že rychlost vlaku není vysoká, pád z vlaku za jízdy znamená vystavení těla extrémnímu nárazovému zatížení, které může skončit těžkým zraněním nebo smrtí. Dále hrozí, že by osoba při pádu mohla skončit pod vlakem nebo utrpět elektrický úraz na elektrifikované trati,“ upozornil Tomáš Hrabánek z městské policie v Milovicích.
„Oběma mladíkům, kterým ještě nebylo ani 18 let, hrozilo vážné nebezpečí a riskovali zbytečně své životy. Jejich jednání bude projednáno jako porušení zákona o drahách,“ dodal Hrabánek.
