Útočník v Chomutově ubodal člověka! Probudil nás nelidský řev, řekl soused
Policisté rozplétají brutální vraždu, ke které došlo v noci na neděli na chomutovském sídlišti Březenecká. Násilník v jednom z bytů ubodal člověka! Muže kriminalisté zadrželi a obvinili. Jeden ze sousedů o hrůzné noci promluvil.
Na sídlišti Březenecká v ulici Kundratická došlo v noci na neděli k násilnému činu. V jednom z bytů by zavražděn člověk. Kriminalisté podezřelého muže zadrželi, pobodaný muž i přes zásah záchranářů zemřel.
Jednoho ze sousedů údajně probudil nelidský řev a bouchání. „(...) Do pěti minut přijeli strážníci, policisté, sanitka. Z okna jsme slyšeli, že je v bytě pobodaná osoba, záchranáři byli uvnitř asi hodinu, ale už po půl hodině jsme zaslechli, že je ten člověk mrtvý. Ráno přijel pohřební vůz,“ řekl pro web e-Chomutovsko obyvatel domu.
Policisté zadrženého muže (56) obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Za obdobný čin byl muž v minulosti odsouzen. „Svého 65letého známého měl dotyčný bodnout nožem, v důsledku čehož napadený na místě zemřel,“ uvedla k trestnému činu v Chomutově mluvčí policie Miroslava Glogovská. Obviněného policie zadržela, vyšetřovatel v pondělí podá návrh na jeho umístění do vazby. Hrozí mu až 20 let vězení.
Od víkendu se policisté zabývají také násilným trestným činem v Litvínově. „Po předchozí rozepři mezi partnery měl 55letý muž usmrtit svou 34letou družku,“ informovali policisté, kteří podezřelého později zadrželi v Praze. Muž se k činu přiznal. Přesnou příčinu úmrtí ženy určí soudní pitva. „Muž se v současné době nachází v cele, kde jsou s ním prováděny další úkony trestního řízení,“ dodali policisté.
Dokavaď nespřísní zákony v Česku budou lidi dále provozovat násilnou krimi činnost. Bohužel!