Smrt diplomata v Paříži: Velvyslanec vypadl z okna luxusního hotelu

30. září 2025 
30. září 2025
15:20

Pařížští kriminalisté vyšetřují smrt jihoafrického velvyslance Emmanuela Nkosinathiho Mthethwy, jehož tělo se našlo u hotelu Hyatt. Policie pracuje s verzí sebevraždy, možnost cizího zavinění ale zatím nevyloučila.

Francouzská policie vyšetřuje smrt jihoafrického velvyslance (†58), jehož tělo se našlo pod okny pařížského hotelu. Uvedl to v úterý 30. září list Le Parisien, podle jehož informací diplomat patrně vyskočil z okna ve 22. patře. Jihoafrická ambasáda na dotazy nereagovala, uvedl deník.

Někdejší jihoafrický poslanec a ministr Emmanuel Nkosinathi Mthethwa byl pohřešován od pondělka 29. září, kdy po něm policie vyhlásila pátrání. Tělo 58letého velvyslance nakonec policisté našli pod okny čtyřhvězdičkového hotelu Hyatt v lokalitě Porte Maillot na severozápadě Paříže.

Vyšetřování vedou pařížští kriminalisté. Na policii se v pondělí obrátila ambasadorova žena, která podle vyjádření pařížské prokuratury dostala od manžela znepokojivou zprávu, píše Le Parisien. Policie zjistila, že digitální stopa jeho mobilního telefonu končí v Bouloňském lesíku nedaleko zmíněného hotelu. Policisté se domnívají, že diplomat pravděpodobně spáchal sebevraždu, možnost cizího zavinění však zatím oficiálně nevyloučili.

j.p.toman ( 30. září 2025 15:35 )

To už je jako v Rusku.

