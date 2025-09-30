Slováka na zahradě napadla medvědice: Otec popsal detaily běsnění
Pořádný šok zažil Július (46) ze slovenské obce Jakubovany. Zkracoval si cestu ovocným sadem, vyrušil tam ale medvědici se dvěma mláďaty. Nepřipraveného ho medvědice napadla. Otec popsal detaily běsnění! Zraněný Július skončil v nemocnici.
Medvědí rodinka překvapila Júliuse v opuštěné zahradě plné švestek ve slovenské obci Jakubovany. Na nic netušícího muže medvědice vystartovala!
„Syn byl na návštěvě u kamaráda. To bylo poprvé, co ho ta medvědice napadla. Křičel, tak se medvědice stáhla mezi domy,“ řekl pro televizi Markíza otec Julius Porubiak. Chvíli nato ho ale napadla znovu! Šelma ho kousla do třísel, ruky a poškrábala mu tvář. „Došel domů, žena mu ještě ošetřila ránu, medvědice mu šla po krku,“ popsal otec pro televizi JOJ.
Do obce poté dorazil zásahový tým, aby medvěda zpacifikoval. „Chodili tu s puškami, létali s dronem, ještě před tím policisté i s otcem napadeného prohledávali okolí, jestli medvědy nenajdou,“ líčil soused.
Podle starosty se medvědi u obce pohybují už několik let. Chodce před nimi varují výstražné tabulky. I tak se místní obávají, aby šelmu náhodou nepotkali.
