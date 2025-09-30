Tragická smrt v Lounech: Strážník městské policie se zastřelil?!
Tragickou událostí se zabývají policisté v Lounech. Zbraň proti sobě tu měl obrátit strážník městské policie. Místními událost otřásla. Během půl roku se jedná o druhé takové úmrtí.
„Mohu potvrdit, že se naši policisté tragickou událostí zabývají. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin účast na sebevraždě. Vzhledem k fázi prověřování, ve které se případ nachází, nebudeme sdělovat více informací,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Mareš.
Lidmi smrt strážníka otřásla. O tom, že si sáhl na život, informovala na sociální síti stránka Moje Louny. Na mrtvého vzpomínají místní jako na pohodového chlapa. „Odpočívej v pokoji, budeš tu chybět,“ vzkazují. Rodině a blízkým vyjadřují soustrast.
V Lounech je to už druhá taková sebevražda během posledního půl roku. V dubnu se tu zastřelil policista. „Mělo dojít k sebevraždě střelnou zbraní, pravděpodobně pod vlivem tíživé životní situace,“ uvedl tehdy mluvčí. Tragická událost se odehrála přímo na policejní služebně.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Pražskou linku důvěry (222 580 697) nebo Linku první psychické pomoci (116 123).
