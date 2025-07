Kuriózní „akce koberec“ baví internet: Majitel ho nechal uschnout na lavičce, někdo zavolal strážníky

„Majitel tohoto koberce si jej může vyzvednout na služebně městské policie,“ nevinný komentář s fotkou inkriminované textilie místní pobavil. Vyčištěný kus podlahové tkaniny totiž nechal majitel schnout přehozený přes lavičku.

Přiložil k němu cedulku, že jej záhy sklidí a přidal i čas. Jenže někomu byl schnoucí kus očividně trnem v oku a zavolal strážníky. Ti usoudili, že jej nejspíše nikdo nevyhodil, a odvezli ještě mokrý koberec na služebnu.

Tam si ho majitel vyzvedl, čekalo ho ale nepříjemné vysvětlování. „Městští policisté incident vyřešili jako neoprávněný zábor veřejného prostranství. Případ klasifikovali jako přestupek,“ uvedla mluvčí ostrovské radnice Lucie Kubešová.

Lidé na sociální síti se do strážníků obuli. „Čemu to vadilo? Koberec by uschnul, majitel odnesl,“ napsal Pavel. Lidé nechápou, když tkanina očividně nikomu nepřekážela, a majitel by si ji zakrátko odnesl, proč se musela situace tak vyhrotit.

„Kdybyste takhle aktivně odklízeli každý hegeš z laviček, to by se tu žilo, panečku,“ uvedla Kamila. „Co bordel po celém městě, u laviček,“ doplnila Sylva. „Ono je nějak špatné nechat uschnout koberec na sluníčku? Ne všichni mají zahradu,“ dodala Jana.

Vše ale shrnul Luboš. „Stačí jedna aktivní soudružka oznamovatelka s dohledem z okna a nic jiného, než to sbalit, ani udělat nešlo,“ zastal se strážníků.