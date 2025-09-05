Policisté zachránili maminku dítěte před smrtí: Z krku jí odřízli oprátku, objala je se slzami v očích
Uvázala si oprátku kolem krku a skočila ze tří metrů. Maminka malého dítěte z Jihlavska přežila jen díky policistům. Jeden chroptící ženu visící na trámu podpíral, druhý k ní vyšplhal a lano přeťal.
Když policisté dostali v noci na 27. srpna informaci, že poblíž Luk nad Jihlavou si mladá maminka chce vzít život, věděli, že je nečeká klidný zásah. Na zahradě ani v domě nebyla, vběhli do přilehlé stodoly. „Seděla na trámu ve výšce zhruba tři metry a kolem krku měla omotané lano,“ líčil praporčík Martin Kašík. „Plakala a říkala, abychom se nepřibližovali a nechali ji být,“ popisoval jeho parťák, podpraporčík Jakub Nerad.
Přesvědčovali ji, že má doma malé dítě, které ji potřebuje. „Na to odvětila, že o dítě je postaráno a její problém se nedá řešit. Stále se posouvala k okraji trámu a najednou skočila,“ říkal Nerad. Chroptící ženě rychle podepřeli nohy, čímž zabránili udušení a zlomení vazu.
„Otec ženina partnera mezitím přinesl štafle. Kolega vylezl nahoru a lano odříznul,“ uvedl Nerad. Ženu posadili na židli, začali jí poskytovat první pomoc a došlo k úžasnému okamžiku. „Najednou vstala a kolegu objala. Plakala a děkovala za život,“ dodal Kašík. Mladá maminka, jejíž trápení prohloubila opilost, skončila v péči jihlavské nemocnice.
Policejní ředitel: Jsem na ně pyšný!
Oba policisté dostali za záchranu života skleněnou plaketu a odměnu. „Jsem pyšný, že jsou součástí týmu krajského ředitelství na Vysočině. Dělají dobré jméno celému policejnímu sboru. Jsem velice rád, že se na kolegy můžeme spolehnout i při tak mimořádně vyhrocených situacích,“ řekl krajský ředitel policie Miloš Trojánek.
Potýkáte se s problémy? Máte trápení, ocitli jste se v těžké situaci, nevíte kudy kam? Právě pro vás tu je Linka první psychické pomoci, nonstop a zdarma: 116 123.
Bude toho bohužel přibývat zvláště v dnešní špatné době.... vím o čem mluvím.... pokusy o sebevraždu.... léčebny a léky do konce života.... naštěstí to dobře dopadlo....