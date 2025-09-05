Policisté zachránili maminku dítěte před smrtí: Z krku jí odřízli oprátku, objala je se slzami v očích

Zachránci, praporčík Martin Kašík (vlevo) s podpraporčíkem Jakubem Neradem.
Zachránci, praporčík Martin Kašík (vlevo) s podpraporčíkem Jakubem Neradem.  (Autor: PČR)
Autor: Matouš Voldřich - 
5. září 2025
16:41

Uvázala si oprátku kolem krku a skočila ze tří metrů. Maminka malého dítěte z Jihlavska přežila jen díky policistům. Jeden chroptící ženu visící na trámu podpíral, druhý k ní vyšplhal a lano přeťal.

Když policisté dostali v noci na 27. srpna informaci, že poblíž Luk nad Jihlavou si mladá maminka chce vzít život, věděli, že je nečeká klidný zásah. Na zahradě ani v domě nebyla, vběhli do přilehlé stodoly. „Seděla na trámu ve výšce zhruba tři metry a kolem krku měla omotané lano,“ líčil praporčík Martin Kašík. „Plakala a říkala, abychom se nepřibližovali a nechali ji být,“ popisoval jeho parťák, podpraporčík Jakub Nerad.

Přesvědčovali ji, že má doma malé dítě, které ji potřebuje. „Na to odvětila, že o dítě je postaráno a její problém se nedá řešit. Stále se posouvala k okraji trámu a najednou skočila,“ říkal Nerad. Chroptící ženě rychle podepřeli nohy, čímž zabránili udušení a zlomení vazu.

„Otec ženina partnera mezitím přinesl štafle. Kolega vylezl nahoru a lano odříznul,“ uvedl Nerad. Ženu posadili na židli, začali jí poskytovat první pomoc a došlo k úžasnému okamžiku. „Najednou vstala a kolegu objala. Plakala a děkovala za život,“ dodal Kašík. Mladá maminka, jejíž trápení prohloubila opilost, skončila v péči jihlavské nemocnice.

Policejní ředitel: Jsem na ně pyšný!

Oba policisté dostali za záchranu života skleněnou plaketu a odměnu. „Jsem pyšný, že jsou součástí týmu krajského ředitelství na Vysočině. Dělají dobré jméno celému policejnímu sboru. Jsem velice rád, že se na kolegy můžeme spolehnout i při tak mimořádně vyhrocených situacích,“ řekl krajský ředitel policie Miloš Trojánek.

Potýkáte se s problémy? Máte trápení, ocitli jste se v těžké situaci, nevíte kudy kam? Právě pro vás tu je Linka první psychické pomoci, nonstop a zdarma: 116 123.

Video  Všímavé ženy a strážníci zachránili muže, který chtěl v Opavě skočit z mostu.  - MP Ostrava
Video se připravuje ...

Témata:
alkoholoběšenímatkapolicistépoděkováníoprátkazáchrana životapokus o sebevražduzachránciokres JihlavasmrtNemocnice JihlavanosníkMartin KašíkJihlava
Uživatel_6170995 ( 5. září 2025 18:07 )

Bude toho bohužel přibývat zvláště v dnešní špatné době.... vím o čem mluvím.... pokusy o sebevraždu.... léčebny a léky do konce života.... naštěstí to dobře dopadlo....

Uživatel_5735787 ( 5. září 2025 17:39 )

Není těch sebevražd poslední dobou nějak už moc? Čím to asi bude...

Video se připravuje ...
