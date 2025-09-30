Největší šok loni v září utrpěl řidič SUV, když vjížděl do podzemních garáží na Palackého třídě. „Přehlédl ležícího muže, kterého přejel. Ležící utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ uvedl tehdy mluvčí policie Petr Vala.
Policisté řidiče vozu podezřívali z usmrcení z nedbalosti, vyšetřování ale ukázalo, že od volantu muže nemohl vidět. Naopak více než rok po tragédii si stejné obvinění si vyslechli dva strážníci, kteří s mužem krátce před jeho smrtí mluvili.
Nesplnili ale svou povinnost, která plyne z jejich pravomoci. Například mohli opilce s třemi promile nechat převézt na záchytku. „Za usmrcení z nedlalosti jim hrozí až pět let vězení nebo zákaz činnosti," sdělila policejní mluvčí Andrea Cejnková.
Policisté hledají důležitého svědka, který mluvil s mužem, který ležel u podzemních garáží v Brně. Policie ČR
Zatím mohou dál sloužit
„Už během dosavadního vyšetřování jsme s Policií České republiky spolupracovali při dokládání veškerých potřebných materiálů, jako jsou například záznamy z linky 156 nebo údaje v informačním systému, a pokud to bude i nadále potřeba, jsme připravení poskytnout maximální součinnost,“ potvrdil obvinění dvou zaměstnanců městské policie mluvčí Jakub Ghanem.
Mluvčí: Ctíme presumpci neviny
Oba obvinění strážníci zatím mohou dál pracovat. „Součástí oznámení nebylo žádné doporučení ve vztahu k vykonávané pracovní pozici ani například informace o odebrání zbrojního průkazu policií, proto v souladu s ústavou ctíme až do případného verdiktu presumpci neviny,“ připomněl mluvčí.