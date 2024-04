Blíženci

Dávejte si pozor na to, jak komunikujete s nadřízeným. Šéf není dobře naladěný a mohli byste říci něco nevhodného. Nyní se soustřeďte na preciznost odvedené práce a při prvním nezdaru se neuzavírejte do sebe. Úspěch se dostaví, ale budete to mít těžké.