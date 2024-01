Střelec

V domácím prostředí nepanuje pohodová atmosféra. Nemusíte se však bát, že dojde na hádky. Spíše jste uzavření do sebe a přemýšlíte o tom, jak dále. Jeden člen rodiny vám stále radí a vy na to nejste zvědaví. Po pravdě řečeno je vám to nepříjemné.