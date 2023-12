Zpět

Nikdy se nechtěl stát řidičem. Plánoval uměleckou dráhu a možná by jako jeho otec byl operním pěvcem. S partnerkou však čekal dítě a tak místo na konzervatoř nastoupil do práce. Jiří Hauser (72) začal o několik let později jezdit s tramvají a vydržel u toho dlouhých 50 let. V pondělí 18. proisnce ale nastoupil na svou poslední jízdu.