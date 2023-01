Štír

Nedávejte si předsevzetí, ale motivujte se k lepšími výsledkům. Pomyslete na to, co jste v loňském roce nestihli a přáli byste si to vyzkoušet. Stejně se do vám do žádné náročné práce nechce, a proto máte na sjednocení myšlenkových pochodů dost času.