Tramvaj číslo osm pohlcena hustým dýmem, kolabující cestující a desítky hasičů v pohotovosti. Obavy ale nebyly na místě, to jen v úterý ráno jednotlivé složky záchranářů testovaly svou připravenost na případný požár ve vůbec prvním tramvajovém tunelu v Brně. Tím v neděli projedou první soupravy s cestujícími už naostro.

Tramvajový tunel dlouhý 619 metrů vede ze Starého Lískovce k fakultní nemocnici a univerzitnímu kampusu. „Simulovali jsme požár tramvajového tělesa uvnitř tunelu s tím, že jsme museli provést záchranu cestujících," řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jarolav Mikoška.

Premiérový zásah

Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Na určené místo uprostřed tunelu vyjelo devět jednotek, profesionálních a dobrovolných, šlo bezmála o 50 hasičů se 14 vozy.

„Je to první tramvajový tunel v Brně, nicméně ty postupy jsou z velké části stejné jako u silničního tunelu. Rozdíl je v tom, že je tady trakční vedení, které musí být předem odpojeno. Specifický je u tohoto typu událostí ale kouř, který je velmi nebezpečný pro lidi, kteří se tam vyskytují," vysvětlil Mikoška.

délka: 00:24.16 Video Video se připravuje ... Záchranáři cvičili v prvním tramvajovém tunelu v Brně Zdeněk Matyáš

Záchranáři na místo vyslali pět prostředků včetně velkokapacitního sanitního vozu. V péči měli sedm pacientů z tramvaje, kdy někteří se nadýchali zplodin, jiní utrpěli popáleniny.

„Také pro nás je to něco zcela nového. Učíme se tady, abychom zjistili, jaké jsou dispozice toho tunelu, jaké jsou případné možnosti pro zásah tady, bylo-li by to potřeba," uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Nejdelší v Česku

Tunel se začal stavět jako celá trať ze zastávky Osová k nemocnici koncem roku 2019, cena prací se vyšplhala na 1,4 miliardy korun. Je v něm zastávka Západní brána, která má obsloužit budoucí bytovou výstavbu.

V Česku je nejdelší. V dubnu se má v Brně začít jezdit druhým tunelem, který vznikl pod Wilsonovým lesem. Ten měří půl kilometru.