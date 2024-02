Každý příběh ná svůj konec. Po 50 letech míří do důchodu poslední z legendárních tramvají Tatra K2. Poslední z těchto souprav v ČR ještě jezdí s evidenčním číslem 1080 jako „zapomenutý čert“ v Brně. Je suverénně nejstarší z 268 souprav jihomoravské metropole.

„V druhé polovině roku ji vyřadíme z dopravy. Dnes už nejezdí na pravidelné běžné lince, ale soupravu používáme jako záložní vozidlo, které nasazujeme při poruchách či nehodách jiných vozů,“ řekla mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Tatrovácké K2 byly přitom dlouhá léta nejznámějšími tramvajemi v Československu a byly i výkladní skříní technického umu tuzemských inženýrů. Jejich první karoserie byly z vlnkovaného plechu. V letech 1967 až 1983 Tatra Smíchov a ČKD Praha vyrobily bezmála 600 kusů této československé kloubové tramvaje. Svezl se v nich snad opravdu každý.

Definitivně je pohřbil Drak

V žádném jiném dopravním podniku v ČSSR než v Brně jich nejezdilo více. Dohromady jich dopravní podnik odebral v letech 1967 až 1983 od Tatry ČKD Smíchov 135. Většina jich přežila po modernizacích rok 2000.

První větší cesty na šrotiště nastaly v letech 1989 a 1990, potom v roce 2007, kdy si brněnský dopravní podnik začal sám kompletovat tramvaje Vario LF2. Definitivní konec legendy je spojený s tramvajemi Drak, které si v Brně montují sami od roku 2020.

Tramvaje vydrží i 40 let

Tramvaje se vydrží v každodenním provozu po kolejích měst kodrcat mnohem déle než autobusy nebo trolejbusy. Jejich životnost je kolem 40 let. Vyřazení tatrováckého typu K2 je proto nejen srdeční událostí pro cestující, ale i technickým přelomem pro dopravce. Ve světě ještě jezdí posledních pár kusů v Bratislavě a Sarajevu.

Příznivci městské dopravy se mohou těšit na oficiální rozlučku, jak už se v Brně stalo při ukončování provozu různých typů dopravních prostředků zvykem. Jedna K2 zůstane ve flotile retrovozidel. V létě a o víkendech se v ní občas lidé svezou výletní linkou 10 na Stránskou skálu.