5 otázek o Temu: Čínské tržiště vzalo Česko útokem. Kde číhá riziko a proč má tolik reklam?

Aktuálně Temu nenabízí jen oblečení a doplňky, uživatelé tam najdou širokou škálu zboží. Vše je velmi levné a s dopravou zdarma. Skoro až podezřele levné… ale to není to hlavní. Lidé na Temu mohou nakupovat za pakatel, a ještě si u toho hrát, což je jeden z důvodů, proč se obchodu daří vytlačovat konkurenci.

„Je to přístup založený na objemu. Jsou ochotni obětovat marži výměnou za růst,“ vysvětluje pro The Standard Josh Holmes, hlavní konzultant společnosti Retail Economics. Podle něj ziskovost pro Temu díky jeho majitelům není prioritou. Tou je dostat tržiště mezi co nejvíc lidí. „Jejich propagační strategie je zaměřena na sociální média, soustředí se na gamifikaci, nabízejí odměny. Využívají sociální prvky, aby si získali další uživatele, což vyhovuje demografickým skupinám, jako jsou mileniálové a generace Z,“ popisuje Holmes.

Temu skutečně uživatele za nákupy odměňuje, lidé za objednané zboží a další aktivity dostávají různé kupóny. Jsou tu i takové hříčky jako kolo štěstí nebo časově omezené nabídky. Obchod se tím dokonce chlubí. „Zapojením těchto interaktivních prvků a odemknutím slev mohou uživatelé nakupovat produkty za nižší ceny, než jaké by mohli najít jinde,“ říká Temu. Podle něj je hlavním cílem „usnadnit lidem život a pomoci jim získat to, co potřebují nebo chtějí, aniž by to příliš zatížilo jejich rozpočet“.