Je tu polovina hubnoucího režimu a další nové recepty! V nich se výživový poradce číslo jedna Petr Havlíček (54) drží nastoleného trendu, tedy středomořské diety, nebo lépe řečeno středomořského stylu stravování.

„Jedeme dál v nastaveném rytmu a režimu. Možná jsou recepty a jídla tentokrát o trochu pestřejší, minule to byla většinou taková italsko-řecká kuchyně, teď se tam prosazují i další oblasti z těch minule zmiňovaných modrých zón (oblasti světa, kde lidé žijí nejdelším a nejšťastnějším životem, pozn. red.) a také se objevuje trošku víc masa."

Nová dieta Petra Havlíčka jde do druhé třetiny: Jídelníček na 11. den!

Rychlost spěje k záhubě

Před druhou desítkou dní je důležité nepolevit. Nehroutit se z toho, že váha zatím nespadla nebo spadla jen minimálně. „Chtěl jsem, aby to byl nástup do nového stylu života i z hlediska dlouhodobé udržitelnosti (a to se týká i udržitelnosti produkce potravin). Ne hladovět a okamžitě ztrácet naplánovaná kila, ale z dlouhodobého hlediska žít zdravě a postupně u toho i zhubnout a případně zlepšit svůj zdravotní stav.

Takové to rychlé servání kil na základě stanovování novoročních cílů je předem určeno k záhubě – statistiky říkají, že 80 % všech novoročních předsevzetí končí v únoru,“ dodává Havlíček s tím, ať se nikdo nenechá demotivovat.

Maso zatěžuje planetu i nás

A co znamená ona takzvaná udržitelnost výroby potravin, kterou Petr Havlíček zmiňuje? „To se týkalo především produkce živočišných bílkovin, tedy především masa. To se v současnosti globálně řeší jako jedna z potravin, které jsou za současného způsobu intenzivní zemědělské produkce náročné na výrobu z hlediska produkce skleníkových plynů a spotřeby vody. Stejně všichni víme, že tolik masa, které v současnosti jíme, ani jíst nepotřebujeme a vystačíme si s mnohem menším množstvím, aniž by to mělo negativní dopady na naše zdraví. Proto ho v receptech ani tentokrát tolik není,“ vysvětluje výživový guru.

Zeleninu berte českou

Sám v obchodech vybírá věci, které jsou v uvozovkách alespoň trochu bio, to znamená třeba zeleninu, kterou produkují drobní farmáři šetrným a udržitelným způsobem nebo v režimu ekologického zemědělství či nese označení IPZ, což zaručuje jen umírněné a odůvodněné používání zemědělské chemie.

„Obecně ale naši zemědělci používají mnohem méně pesticidů, než tomu je v cizině, proto se vyplatí v obchodech koukat po zdejší produkci. I v zimě se dá koupit čerstvá zelenina vypěstovaná v Česku, ve sklenících, kde pesticidy není potřeba používat,“ tvrdí Petr Havlíček.

Pokud to jde, nakupoval by od lokálních (tuzemských či našich blízkých sousedů) zemědělců a výrobců, než pořizoval věci, které cestují přes půl zeměkoule a je nutné je například patřičně chemicky ošetřit, aby takovou dlouhou cestu vydržely.

