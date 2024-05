Co se s postavou dá za pouhých šest týdnů do prázdnin udělat? Může bezlepková dieta přispět k hubnutí? V prvním dílu hubnoucího speciálu jsme se ptali výživového odborníka číslo 1 Petra Havlíčka, který pro čtenáře Blesku exkluzivně připravil také podrobný měsíční dietní program. Právě ten může se zdravým snižováním váhy velmi pomoci.

Z jakého konce teď těsně před létem s hubnutím začít? Z nejrůznějších stran se na nás valí nejrůznější rady...

Spousta odborníků zamrzla někde před dvaceti lety a nechápou, že nadváha a obezita je komplexní problém, který se nedá shrnout jen do rady nejez a hýbej se. Zásadní je uvědomit si, že to klíčové proto, aby se mi něco povedlo, je motivace. Motivace, že zhubnu do plavek, ale není motivace nijak silná, ani rozhodně trvalá. Většinou to skončí tím, že se nám váha vrátí zpátky. Takže nastavit si konkrétní cíl, že chci do léta za každou cenu zhubnout do plavek, je předem určeno k záhubě.

To tedy nezní příliš pozitivně…

Je třeba si uvědomit, že pokud chci hubnout zdravě, musím se smířit s tím, že pokud mám s váhou větší problém, tak na ty plavky to bude možná za rok či za dva. Je důležité přijmout myšlenku, že těch šest týdnů je spíš na nějakou kosmetickou změnu a ne na zásadnější redukci.

Petr Havlíček platí za jednoho z největších expertů v oblasti výživového poradenství. Autor: archiv Blesku

Mimochodem, jak velká ztráta kil je za měsíc reálná?

Pokud se bavíme o zdravém hubnutí, za mě je strop čtyři kila za měsíc. Samozřejmě, když si lidé koupí trendy instantní ketodietu, tak dají dolů třeba deset kil, když to udělají poprvé. Ale pak s železnou pravidelností nastává jojo efekt.

Pokud se nám skutečně nepodaří zhubnout, kolik bychom si přáli, můžeme nějak pomoci psychice, abychom se v plavkách cítili alespoň trochu komfortně?