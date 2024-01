V čem je letošní dieta nová?

Já bych to vlastně ani nenazval dietou. A ani bych neřekl, že je to nějaká novinka, ale že jsme sáhli po něčem lety prověřeném, to znamená po stravování, které je už od konce 70. let označováno za jedno z nejlepších. A to je středomořská strava, která potvrzuje, že co se týče váhy a zdravotního stavu (především rizika kardiovaskulárních onemocnění), je jednou z nejlepších, plus je ještě kombinována s recepty z takzvaných modrých zón, kde se lidé těší nejlepšímu zdraví a dožívají se nejvyššího věku.

Co to znamená – modrých zón?

Modré zóny jsou oblasti, kde lidé žijí nejdelším a nejšťastnějším životem.

Tedy ty středomořské oblasti?

Ty samozřejmě, Itálie, Řecko, Sardinie… A je tam i Japonsko, Kalifornie – adventisté sedmého dne (církev, která mimo jiné klade důraz na zdravou životosprávu, pozn. red.) a Kostarika. Hodně receptů je italských a řeckých…

Říkáte, že to je lety prověřený zdravý styl stravování, v posledních letech ale moc zmiňovaný není, trendem jsou různé jiné diety…

Možná proto, že jsou neokoukané, jsou jiné… A my mnohdy chceme stále něco nového a pokud možno jednoduššího. Ale mnoho stylů stravování vychází z modelu středomořské stravy. A objevuje se stále více studií, které benefity (a nejen zdravotní) tohoto typu stravování potvrzují.

Co tento typ stravování zahrnuje?