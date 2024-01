Renomovaný výživový poradce Petr Havlíček (54) letos přišel se středomořskou dietou, nebo chcete-li stravovacím programem, který by vám měl nejen pomoct zhubnout, ale také nastartovat nový životní styl, díky němuž se můžete i dožít vyššího věku.

„Sáhli jsme po něčem lety prověřeném, to znamená po stravování, které je už od konce 70. let označováno za jedno z nejlepších. A to je středomořská strava, která potvrzuje, že co se týče váhy a zdravotního stavu (především rizika kardiovaskulárních onemocnění), je jednou z nejlepších plus je ještě kombinována s recepty z takzvaných modrých zón, kde se lidé těší nejlepšímu zdraví a dožívají se nejvyššího věku,“ říká výživový guru Petr Havlíček.

A hned odmítá, že bychom měli jíst jen ryby, olivový olej a rajčata. Naopak, nabízí pestré recepty z dostupných surovin, při nichž nikdo nebude mít hlad. Vzhledem k nastavené podobné energetické hodnotě receptů je můžete i libovolně kombinovat s těmi předcházejícími. Vyzkoušejte nový jídelníček i vy!

Snídaně

Pikantní ovesná kaše

Suroviny na 1 porci: ½ hrnku ovesných vloček, 1 malá mrkev nebo malý kousek řepy, oloupané a nakrájené, ¾ hrnku vody, ½ hrnku růžiček kapusty nebo 2 hrsti pokrájeného špenátu, 2 lžíce rajčatové salsy nebo omáčky marinara, 1 lžíce lahůdkového droždí, ¼ avokáda, nakrájeného na kousky, 1 lžíce pražených dýňových semínek, špetka uzené nebo sladké papriky, špetka soli, špetka mletého černého pepře.