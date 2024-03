Panna

Nesrovnávejte se s kolegy a soustřeďte se jen sami na sebe. Co je vám do toho, jak to mají spolupracovníci. Naslouchejte všemu, co vám šéf řekne a pracujte podle jeho představ. I když to bude opravdu náročné, podaří se vám na něho udělat dojem.