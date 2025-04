Pokus o vraždu v Chomutově: Soud poslal útočníka do vazby

Brutální útok v Dukelské ulici v Chomutově skončil obviněním z pokusu o vraždu. Čtyřiatřicetiletý muž měl pobodat o devět let staršího muže. Soud ho nyní poslal do vazby.

Útočníka obviněného z pokusu o vraždu jiného muže v Chomutově poslal soud na návrh vyšetřovatele do vazby. Policie o tom informovala na síti X. Čtyřiatřicetiletému obviněnému hrozí v případě odsouzení až 20 let vězení.

Násilný trestný čin se stal ve čtvrtek 10. dubna v Dukelské ulici v Chomutově. Napadený třiačtyřicetiletý muž utrpěl podle policie život ohrožující bodná zranění a byl převezen do nemocnice. Vyšetřovatel podal návrh na vzetí podezřelého do vazby, který státní zástupce i soud akceptovali. „Obviněný byl umístěn do vazební věznice,“ uvedla policie.