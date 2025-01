„Chlapi, stříháni, připravit. Komplet, stabilizaci, klín. Já vlezu dovnitř. Světlo, šup! Ať se nám to nepohne,“ zní jasné a rychlé pokyny. Při záchraně není čas na zbytečná slova. Všichni ale vědí, co mají dělat, jsou na to cvičení.

Jeden z hasičů se obrací ke zraněné ženě, která se sama ze zdemolovaného auta nemůže dostat. „Teď mně poslouchejte, snažte se nehýbat, já si vlezu za vás,“ mluví na ni klidným, ale jasným tónem.

„Rozbijeme zadní sklo, já tam vlezu a pak budete stříhat, Jeníku. Půjdeme od zadu,“ stíhá přitom udílet další pokyny směrem ke kolegovi.

Hasič: Jste statečná!

Plně secvičení hemžení hasičů pozoruje i zraněná. Z videa, které zachytila kamera na uniformě hasiče, je patrné, že nijak nezmatkuje. Je klidná, ví, že hasiči pro ni udělají maximum.

Video Video se připravuje ... Hasiči zveřejnili video dramatické záchrany ženy po dopravní nehodě nedaleko Dobřan. Hasiči Dobřany

„Vůbec se nebojte. Já vás teď zakryji. Tady mám desku, je to kvůli tomu, aby na vás nelétalo to sklo. Ještě pár ran a už budete venku v sanitce. Vůbec se nebojte,“ vysvětluje hasič, co se bude dít.

„Už to bude, už to bude. Statečná jste. Teď budou rány, nebojte se. Nic se vám nestane, je to jen trochu nepříjemný. Už jste to zvládla,“ chlácholí ji. Následuje urychlený přesun zraněné do sanitky. Celá akce trvala sotva pár minut. Na facebooku, kde video zveřejnili, si vysloužili řadu pochvalných komentářů.

Osudné předjíždění

K nehodě došlo v prvním lednovém týdnu na silnici mezi Dobřany a Vodním Újezdem. „Na místě byli čtyři zraněné osoby. Dvě jsme vyprošťovali, jednu s použitím hydrauliky,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.

„Řidička (21) Škody Oktavie jela na Dobřany. V pravotočivé zatáčce začala předjíždět a přitom došlo ke střetu s protijedoucím vozem Renault Partner, které řídil muž (50). Do něho ze zadu ještě narazil vůz stejné značky, jehož řidič (49) nestačil na kluzkém povrchu na danou situaci zareagovat,“ popsal nehodu mluvčí plzeňské policie Eva Červenková. Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní, u řidičky byl nařízen odběr krve.