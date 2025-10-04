Smrtelný úraz v košických železárnách: Dělníka (†39) rozdrtil tunový náklad
V košických železárnách přišel o život zaměstnanec externí firmy. Na pracovišti Aglomerace na něj spadlo téměř tunové břemeno a způsobilo mu devastující zranění neslučitelná se životem.
K neštěstí došlo v pátek 3. října dopoledne v divizi vysokých pecí v části zvané Aglomerace. Zavěšené břemeno o hmotnosti zhruba jedné tuny se při manipulaci náhle uvolnilo a spadlo přímo na pracovníka (†39). Následkem byla těžká poranění spodní části těla.
„Poranění byla natolik závažná, že nebyla slučitelná se životem,“ potvrdil ohledávající lékař Oto Mižík. Oživovací pokusy, do nichž se zapojili nejprve kolegové a následně i přivolaní záchranáři, byly marné.
Smrtelný úraz potvrdilo i vedení železáren. „Musíme s lítostí potvrdit, že dnes došlo v prostorách divizního závodu Aglomerace k úmrtí zaměstnance dodavatelské firmy. Upřímně vyjadřujeme soustrast jeho pozůstalým. Detaily a příčiny události jsou předmětem vyšetřování a nebudeme je dále zveřejňovat,“ sdělil mluvčí USS Košice Ján Bača.
Policie případ dokumentuje a zahájila trestní stíhání pro trestný čin usmrcení. Bližší informace zatím nezveřejnila.
Slovenská televize JOJ uvedla, že 29. září došlo v areálu železáren k jinému vážnému incidentu. V prostoru transformátorové stanice zasáhl zaměstnance elektrický proud a byl převezen do nemocnice. I tento případ vyšetřuje oddělení bezpečnosti práce.
