Smrt v přímém přenosu: Influencer spadnul s vrtulníkem! Stroj začal hořet
Influencer Tang Feiji zemřel v okrese Jiange ve střední Číně, když se zřítil se svým ultralehkým vrtulníkem. Zrovna natáčel živý přenos! Po pádu začal stroj hořet. Zděšení diváci v komentářích psali o pomoc, nikdo ale už muži nedokázal pomoct.
Tang Feiji patřil k známým influencerům, kteří se zabývali hlavně leteckou tématikou. Jeho poslední živé vysílání se mu ovšem stalo osudným. Se svým ultralehkým vrtulníkem z dosud nejasných příčin spadl.
Z videa je zřejmé, že těsně po pádu začal stroj hořet. Diváci nedokázali uvěřit vlastním očím. Jak okomentoval deník The Sun, influencer neměl v době nehody nasazenou helmu. Feiji na místě zemřel.
Podle dostupných informací ultralehký vrtulník koupil před rokem v přepočtu za více než milion korun.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.