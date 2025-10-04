Smrt v přímém přenosu: Influencer spadnul s vrtulníkem! Stroj začal hořet

4. října 2025 
4. října 2025
05:00

Influencer Tang Feiji zemřel v okrese Jiange ve střední Číně, když se zřítil se svým ultralehkým vrtulníkem. Zrovna natáčel živý přenos! Po pádu začal stroj hořet. Zděšení diváci v komentářích psali o pomoc, nikdo ale už muži nedokázal pomoct.  

Tang Feiji patřil k známým influencerům, kteří se zabývali hlavně leteckou tématikou. Jeho poslední živé vysílání se mu ovšem stalo osudným. Se svým ultralehkým vrtulníkem z dosud nejasných příčin spadl.

Video  Influencer zemřel v přímém přenosu.  - Sociální sítě


Z videa je zřejmé, že těsně po pádu začal stroj hořet. Diváci nedokázali uvěřit vlastním očím. Jak okomentoval deník The Sun, influencer neměl v době nehody nasazenou helmu. Feiji na místě zemřel.

Podle dostupných informací ultralehký vrtulník koupil před rokem v přepočtu za více než milion korun. 

