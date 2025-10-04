Dívka na dovolené přežila útok žraloků: Bránila se pěstmi, pak přišla o nohu
Annabelle Carlsonová zažila během rodinné dovolené v Belize neuvěřitelný boj o život. Jen pár vteřin po skoku z paluby lodi ji napadl žralok a zakousl se jí do rukou. Dívka se snažila bránit pěstmi, když se k ní dostal záchranný kruh, připlaval další predátor a vážně poranil její nohu. Díky improvizovanému škrtidlu a rychlé pomoci přežila, v nemocnici ale musela podstoupit amputaci. Po sérii operací se nevzdala, dnes sportuje s protézou, a dokonce se znovu potápí.
Rodačka z Colorada (16) trávila léto 2024 s rodinou na potápěčské lodi u pobřeží Belize. Po návratu z ponoru chtěla skočit z horní paluby lodi do moře, aby se připojila k sourozencům. Jen co dopadla do vody, však zpod lodi vyrazil žralok a zakousl se jí do rukou.
„Byli jsme tváří v tvář a já ho několikrát udeřila pěstí,“ popsala Anabelle pro stanici KDVR. Hozený záchranný kruh nedokázala pevně uchopit, protože měla poraněné ruce. Přesto se jí podařilo zachytit alespoň pažemi. V tu chvíli ale připlaval další žralok a zakousl se do její pravé nohy.
Lidé na palubě začali zvíře odhánět kyslíkovými lahvemi, nakonec se podařilo dívku vytáhnout zpět na loď. Situace však byla kritická – loď neměla potřebné zdravotnické vybavení. Život jí zachránil turista z jiné skupiny, který měl vlastní škrtidlo. Právě to pomohlo zastavit krvácení.
Následovala trýznivá, hodinu a půl dlouhá plavba k nejbližšímu ostrovu, odkud Annabelle přepravili vrtulníkem do nemocnice. Tam jí lékaři amputovali nohu.
Během několikaměsíční rekonvalescence čelila také vzácné bakteriální infekci, kvůli níž musela podstoupit zhruba 12 operací, přesto si udržela neuvěřitelně optimistický přístup. Minulý Halloween se dokonce pobavila na účet vlastního neštěstí – šla za oběť žraločího útoku se zkrvaveným pahýlem, zatímco její kamarádka se převlékla za žraloka. „Vždycky existuje světlo na konci tunelu,“ dodala statečná dívka.
Annabelle se rozhodla využít své zkušenosti k pomoci dalším. Plánuje založit nadaci, jenž bude dodávat první pomoc na lodě a do kempů. „Bez škrtidla bych tu dnes nebyla. Proto chci, aby je měli lidé vždy po ruce,“ vysvětlila.
