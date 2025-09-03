Hocha (8) pokousal žralok: Pro malého potápěče letěl vrtulník

3. září 2025
Ve floridské metropoli Miami došlo v pondělí k útoku žraloka na teprve osmiletého chlapečka. Mořský dravec hocha ošklivě pokousal na noze. K napadení došlo okolo půl čtvrté odpoledne, chlapec zrovna tou dobou šnorchloval. Kvůli vážnosti zranění pro něj musel doletět vrtulník. 

K útoku došlo během idylického letního odpoledne. Chlapec byl na pláži s tatínkem a sourozencem a užíval si fantastických pohledů, které šnorchlování v oblasti nabízí. Relax se však ve vteřině zvrtl v horor. Dravá paryba, zřejmě druhu žralok Perezův, se chlapci zakousla do nohy. A to dost ošklivě!

Nebýt profesionálního a rychlého zásahu místních záchranářů, mohlo vše skončit tragicky. „Podle oznamovatele, kterým je otec, došlo k masivní ztrátě krve,“ řekl v telekomunikaci podle serveru CNN jeden ze záchranářů. „Zranění je opravdu rozsáhlé. Pacient je bledý,“ zaznělo dále ve vysílačkách. Zdravotníci hocha vrtulníkem transportovali do specializovaného traumacentra v Miami.

Na jeho záchraně se velkým dílem podílel i kapitán lodi k pronájmu, který hocha dostal z moře na pevninu. „Velmi ho chválíme za ohromnou pomoc v převozu dětského pacienta,“ poděkovala zpětně policie za jeho snahu. Stav chlapce není momentálně známý.

