Neštěstí na jihu Čech: Na mladého muže v pivovaru spadl výtah!

3. září 2025
Těžký zásah za sebou mají jihočeští hasiči a záchranáři. V budově pivovaru v Jindřichově Hradci, kde v tuto chvíli probíhá rekonstrukce, spadl na jednoho z pracovníků výtah! Mladý muž utrpěl vážná zranění.

K nehodě došlo v úterý odpoledne. Za dosud nezjištěných příčin se výtah zřítil do šachty a dopadl na muže, který se zrovna pod výtahem nacházel.

„Hasiči nejprve museli výtah stabilizovat, aby nejen vytvořili prostor pro záchranu, ale zároveň neohrozili sami sebe nebo kolegy záchranáře. Zavaleného dostali ven v 14:10 a byl okamžitě záchranáři transportován letecky do nemocnice,“ uvedli k případu hasiči na sociálních sítích. 

Muž utrpěl vážná zranění. Případem se zabývají vyšetřovatelé. Rekonstrukce budovy pivovaru trvá už několik let, hotová by přitom měla být už letos. 

