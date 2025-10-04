Horor v Chorvatsku: Auto s turisty spadlo do moře! Nikdo nepřežil
Na rušné magistrále přímořského města Senj sjelo ve čtvrtek 2. října odpoledne vypůjčené osobní auto se čtyřmi cizinci z vozovky a zřítilo se do moře. Policista skočil do vody a snažil se cestující vyprostit. Dva muži a dvě ženy maltského původu, však nehodu nepřežili.
Podle policie ztratil řidič bílého Range Roveru z dosud nezjištěných důvodů kontrolu nad autem, narazil do kamenných ochranných sloupů a následně spadl do 70 metrů hluboké propasti, odkud se vůz zřítil přímo do moře. Na místo okamžitě vyrazily všechny složky záchranného systému.
Do moře bez váhání skočil i policista Jasmin Mujaković. Vysvlékl se z uniformy a opakovaně se k vraku potápěl. Ponořil se až do hloubky šestnácti metrů a snažil se otevřít dveře auta, ale kvůli tlaku vody a vážnému poškození vozu se mu to nepodařilo. „Zkoušel to několikrát, vyplaval, znovu se nadechl a znovu se potopil,“ popsal dramatické chvíle pro chorvatský deník 24sata zástupce odtahové služby Adrian Karamba.
Těla obětí vyprostili až potápěči. „Jedno tělo vyplavalo na hladinu hned, další tři vytáhli potápěči,“ řekl velitel potápěčů z Gospiće Dario Cindrić s tím, že akce skončila až ve večerních hodinách. Dodal také, že technicky nebylo vyproštění obětí složité, ale psychicky šlo o mimořádně náročný zásah. „Tohle by nikdo nechtěl vidět,“ zdůraznil. Těla byla převezena na soudní patologii v Rijece, zatímco vrak vozu musel být následně vytažen pomocí lodě a dopraven do přístavu.
Zemřely dva páry ve věku 66 až 68 let. Automobil si pronajaly na letišti v Záhřebu. Maltské ministerstvo zahraničí vyjádřilo hlubokou soustrast rodinám obětí a ujistilo, že je v kontaktu s chorvatskými úřady i konzulátem v Záhřebu, aby poskytlo příbuzným zesnulých potřebnou součinnost.
Přesné příčiny tragédie zůstávají nejasné. Spekuluje se o tom, že by řidič mohl během jízdy zkolabovat, oficiální potvrzení ale přinesou až výsledky soudní pitvy a další šetření.
