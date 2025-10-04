Krásná akrobatka Marina (†27) zemřela přímo v manéži: První slova zničené mámy
Byla mladá, krásná, talentovaná, život měla před sebou. Španělská akrobatka Marina (†27) ale tragicky zahynula při cirkusovém vystoupení v Budyšíně u českých hranic. Zřítila se z hrazdy. Její matka poukázala na to, že dcera byla často vyčerpaná a přepracovaná.
Marina spadla z výšky asi pěti metrů. To by podle šéfa Asociace německých cirkusových společností Ralfa Huppertze měla trénovaná umělkyně zvládnout. Jenže akrobatka se nešťastně udeřila do hlavy a na místě zemřela.
Vyčerpaná akrobatka
Vše se odehrálo před zraky vyděšeného publika, ve kterém bylo i mnoho dětí. Těm rodiče zakrývali oči, spousta návštěvníků spěchala z cirkusu pryč. Otřeseni byli též ostatní účinkující. „Nemůžeme uvěřit, co se stalo,“ hlesl jeden z nich.
Ze smrti Mariny se nemůže vzpamatovat její matka. Podle švýcarského deníku Blick uvedla, že její dcera byla vyčerpaná a přepracovaná. „Byla to nehoda. Kvůli nepozornosti, vyčerpání nebo stresu. Možná vyčerpání z nutnosti přijímat další představení,“ řekla žena.
Chybělo jištění
Podíl na smrti dcery nese podle ní z části cirkus. Právě kvůli častým vystoupením mladé akrobatky, která tak nejspíše neměla příliš času na odpočinek. „Ale první, co vám řeknou, je: Marina to přijala,“ dodala nešťastná matka.
Jisté ale je, že akrobatka vystupovala bez jištění. Používat bezpečnostní lano není povinnost, každý umělec je sám zodpovědný za svoji bezpečnost. „My jako cirkusová komunita bychom měli tak vážný incident vnímat jako příležitost k přehodnocení bezpečnostních opatření pro naše umělce,“ připustil Huppertz.
Co se pokazilo?
Matka mrtvé akrobatky si stále klade otázku, co se mohlo při vystoupení její dcery pokazit. „Zamotala se do hrazdy, něco se muselo stát,“ přemýšlí nahlas.
Dcera podle ní byla zodpovědná, ale též často ve stresu. „Chtěla vydělat hodně peněz, aby mohla splatit svůj karavan, a teď se už nikdy nevrátí,“ zoufá si žena. Nehodou se zabývá policie.
