Smrt u českých hranic: Akrobatka spadla během show! Před zraky dětí...
Tragická smrt potkala nedaleko českých hranic v německém Budyšíně krásnou akrobatku Marinu B. uprostřed jejího cirkusového vystoupení. Sličná Španělka předváděla lanovou show vysoko nad zemí, když ji potkal nešťastný osud. Před zraky všech dětí i dospělých kráska z lana spadla. Zemřela přímo v ringu.
„Nemůžeme uvěřit, co se stalo,“ řekl zaměstnanec pro deník BILD. Akrobatka spadla z hrazdy z výšky asi 5 metrů přímo do ringu pod sebou. Nebyla jištěná provazy, takže byl pád bez jakéhokoliv zabrzdění.
Obecně platí, že je každý akrobat zodpovědný za svou bezpečnost během vystoupení. „Být umělcem je nebezpečné povolání. U některých představení se ani nejde pořádně jistit,“ vysvětlil Ralf Huppertz, předseda představenstva Asociace německých cirkusových společností.
Cirkus Paul Busch je od tragické události zavřený a celý případ vyšetřuje policie. Zatím nejsou známé žádné důkazy o přičinění další osoby, proto je tragická smrt klasifikovaná jako pracovní úraz. „Je neobvyklé, aby dobře trénovaná umělkyně, jako byla Marina, nepřežila pád z pouhých pěti metrů. Možná se jí na hrazdě zatočila hlava,“ domníval se Huppertz. Dále spekuloval, jestli Marina trpěla nějakými zdravotními obtížemi už před začátkem představení.
Trauma si zažilo i obecenstvo, které celou strašlivou událost sledovalo z hlediště. Cirkusem se rozlehl křik a rodiče zakrývali oči svým vyděšeným dětem. Spousta návštěvníků začala spěchat pryč, když krásná akrobatka podlehla svým zraněním přímo na pódiu.
