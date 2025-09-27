Naštvaná cyklistka vybržďovala v Kolíně kamion: Na silnici neměl co dělat!
Virální video, na kterém cyklistka (53) v Kolíně vybržďuje a mobilem natáčí kamion, má pro oba aktéry nepříjemnou dohru. Žena má na krku kvůli své krasojízdě několik přestupků. Bez viny ale není ani kamioňák (31). Na silnici ve městě neměl co dělat.
Šofér s kamionem vjel v Kolíně do míst, kam se s kolosem vůbec neměl pouštět. „S kamionem jsem musel složit 5 palet ve městě. K firmě vede zákaz mimo zásobování a poté úplný nad 16 tun, ale jak se říká, náš zákazník, náš pán,“ popsal řidič video, které se na sociálních sítích stalo virálním.
Zachytilo naštvanou cyklistku, která před kamionem balancovala na kole, lovila z batohu mobil a vůz si natáčela. Nakonec vyprovodila řidiče zdviženým prostředníčkem. Policisté se incidentem začali zabývat a nevyvázl z něj ani jeden z aktérů.
Kamioňák má na krku vysvětlování přestupkové komisi, proč jel se soupravou tam, kam se pouštět vůbec neměl. „Nerespektoval několik dopravních značek, vjel do úseku, kde kamion s návěsem nemá co dělat,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová.
Nepříjemnosti čekají i cyklistku. „Nejela při pravém okraji vozovky, řádně se nedržela řídítek, omezovala plynulost silničního provozu bezdůvodně pomalou jízdou a držela za jízdy na jízdním kole telefon, kterým dokumentovala řidiče kamionu,“ vypočetla mluvčí. Jednáním obou aktérů se bude zabývat přestupková komise.
