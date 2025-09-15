„Hlídka šílenou jízdu tahače s návěsem plným autodílů okamžitě zastavila a případ nahlásila správnímu orgánu. Provozovateli uložili kauci 150 tisíc korun,“ uvedla mluvčí policie Soňa Štětínská.
Za krajně nebezpečné považuje chování řidiče mluvčí společnosti Česmad Bohemia Martin Felix. „Hazard a naprostý extrém. To snad ani není v lidských možnostech. O něčem podobném jsem nikdy neslyšel,“ prozradil Felix, který se v nákladní dopravě pohybuje už spoustu let.
Podle odborníků ze spánkové laboratoře se 48 hodin bez spánku dá přirovnat k opilosti a soustředit se, už je nad lidské síly. Člověk jen stěží koordinuje pohyb, mohou se mu třepat ruce a může mít rozostřené vidění.
Řidič přes Česko převážel migranty, žena (†31) se udusila: Hrůzné svědectví z návěsu! Dostal sedm let
Risk na druhou
Aby toho nebylo málo, další šok čekal pak dálniční policii u Nového Jičína. Zastavili nákladní soupravu převážející autobus, která byla o téměř 3,5 metru delší a o metr širší, než dovoluje zákon.
„Řidič přitom neměl žádné platné povolení pro jízdu po českých silnicích – jen pro Itálii, Rakousko a Polsko. Dostal pokutu 15 tisíc korun na místě a provozovateli padla kauce ve výši 200 tisíc korun,“ dodala Štětínská.
VIDEO: Hazard na dálnici: Cizinec v kamionu obědval za jízdy.
Hazard na dálnici: Cizinec v kamionu obědval za jízdy Policie ČR