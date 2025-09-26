Incident se odehrál na konci srpna v Rybnické ulici. Policie má o události a roli cyklisty jasno. „Nezvládl zareagovat na situaci v silničním provozu, nedobrzdil a narazil do auta. Po střetu zvedl kolo a ženě, která zastavila před přechodem pro chodce, aby umožnila chodkyni bezpečné přejití vozovky, ještě stihl vynadat. Vzápětí zbaběle ujel neznámo kam,“ shrnul policejní mluvčí Pavel Šváb.

Přihlásit se může na linku 158

Na takřka novém automobilu vznikla škoda 40 tisíc korun. Nehodu včetně slovního výlevu viníka nehody navíc dobře zaznamenala kamera v autě. „Policisté by před uzavřením spisového materiálu rádi s mužem hovořili. Přihlásit se může na telefonním čísle 158. Přihlásit se může i svědkyně, která přechází po přechodu pro chodce,“ dodal mluvčí.

Expert: Medvědí služba cyklistům

Dopravní expert Igor Sirota tvrdí, že muž na bicyklu udělal svým kolegům za řidítky medvědí službu. „Cyklista je také účastník silničního provozu a tudíž musí dodržovat dané předpisy a předvídat, co vše se může stát. V tomto případě jde hned o několik přestupků, v první řadě poškození cizího auta a také ujetí od nehody. To, jak reagoval na událost, nemá cenu ani komentovat,“ shrnul Sirota.

Řidička dala přednost chodkyni na přechodu a zastavila.
