Pavel zmizel na dovolené v Albánii: Na pomoc vyrazili čeští záchranáři!

Pohřešovaný Čech Pavel Pospíšil
26. září 2025
Pavel Pospíšil (68) přijel do albánského přímořského letoviska Golem z České republiky s cestovní kanceláří. 12. září se po něm slehla zem! Rodina po muži pátrala na vlastní pěst a... Na pomoc vyrazila i Horská služba ČR! Těžký terén pročesávaly i desítky dobrovolníků z Česka.

 

Jak Blesku v pátek potvrdil mluvčí Horské služby Marek Fryš, pohřešovanou osobou je Čech Pavel Pospíšil. Pavel Pospíšil šel v pátek 12. září na procházku po albánském pobřeží, do hotelu Amr už se ale nevrátil a od té doby o něm nemá rodina žádné zprávy.

Jeho pohřešování nahlásili příbuzní policii, ta má ale omezené možnosti. Jak uvedla dcera pohřešovaného muže Blanka Pospíšilová, v zemi navíc neexistuje horská služba. Na pomoc tak vyrazili záchranáři z České republiky!

„Zpočátku se toto řešilo na dálku. Až později požádali příbuzní pohřešovaného o fyzickou účast členů HS ČR na místě,“ uvedla na svém webu Horská služba.  „S těmito činnostmi máme bohaté zkušenosti. Pochopitelně vše se muselo přizpůsobovat místním podmínkám. Na pomoc jsme vyjeli ve čtyřech, dva psovodi se psy a dva specialisté lezci,“ popsal akci účastník pátrání J. Hepnar. 

K záchranářům se připojilo i dalších 20 dobrovolníků z České republiky. Společně obtížný a rozsáhlý terén pročesávali. Bohužel bez úspěchu. 

„Velice pečlivě jsme propátrávali oblasti, ve kterých byl předpoklad, že můžeme muže najít. V těchto místech se nám to bohužel nepodařilo. Musím říct, že spolupráce na místě pátrání byla absolutně skvělá,“ uvedli zasahující záchranáři. K výborné spolupráci údajně přispěl další Čech, který pomáhal zpracovávat data z GPS. Kam Pavel zmizel, zatím zůstává záhadou. 

Pokud by měl o pohřešovaném muži kdokoli jakékoli informace, může se ozvat rodině na číslo +355 69 484 4438.

Pohřešovaný Čech Pavel Pospíšil
