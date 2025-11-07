Tipy na víkend: Přijede sv. Martin! Strašidla, čerti, výstava panenek i festival vědy

/
  • Neseďte doma, vyrazte na výlet!
    7. listopadu 2025 ● 05:00

    Polojasné, v neděli už více zamračené počasí, čekejte o víkendu 8. a 9. listopadu. Teploty se budou pohybovat kolem 10 stupňů. Není přesto důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Přijede svatý Martin

    Římský voják je známý legendou, kdy si o chladné noci rozdělil svůj plášť s žebrákem. Po tomto činu se nechal pokřtít a opustil armádu. Stal poustevníkem a později biskupem v Tours. Legenda se připomíná napříč republikou v městech i obcích. Vybrali jsme pár tipů.

     

    *Praha – Přes 20 vinařů z Čech a Moravy, degustace svatomartinských vín, husí speciality a bohatý doprovodný program – takový bude 14. ročník Svatomartinské slavnosti, která se koná v sobotu na náplavce Rašínova nábřeží a odstartuje symbolicky v 11.11 hodin.

     

    *Poděbrady - Tradiční událost spojená s ochutnávkami prvních vín se uskuteční v sobotu nádvoří zámku a na Jiřího náměstí. Kromě vína se můžete těšit také na staročeský jarmark, příjezd Martina na bílém koni či cimbálovou muziku.

     

    *Slatiňany - Národní hřebčín Kladruby nad Labem zvou na Svatomartinský průvod. Ten bude zahájen v sobotu ve 13 hodin před Hřebčínem Slatiňany a povede zámeckým parkem ke kostelu sv. Martina.

     

    *hrad Loket – Hradní nádvoří provoní v sobotu svatomartinské dobroty – husy, kachny, domácí rohlíčky, koláče a samozřejmě i svatomartinské víno. Nebude chybět řemeslný trh a pestrý kulturní program.

     

    *Plzeň - Bolevecká náves a statek U Matoušů se od 11 hodin v sobotu promění v místo pro Svatomartinské hody, které budou ve znamení mladých a svatomartinských vín, dobrého jídla a folklóru.

     

    *Slavkov u Brna - Svatomartinské slavnosti na nádvoří zámku Slavkov-Austerlitz můžete prožít v sobotu.  Vyhrávat bude cimbálovka, připraveny je jarmark s vínem a dobrotami i program pro děti. Světec s družinou přijede v 11.11 hodin.

     

    *Mikulov – Svatomartinská husička, víno, svatomartinský jarmark, soutěže pro rodiny s dětmi, pochod svatomartinských světýlek i druhý ročník svatomartinských otevřených sklepů. Program je tu připravený až od 15. listopadu.

     

    *Znojmo - Program zahájí v sobotu křest Svatomartinských a mladých vín v 11 hodin. Celý den zpříjemní cimbálová muzika a tradiční průvod svatého Martina na bílém koni.

     

    *Buchlovice - Martinské hody se konají celý víkend.  Vše začne v sobotu dopoledne povolením hodů, následovat budou hodové tanečky na náměstí a potom už se celou obcí ponese zpěv, protože se chasa vydá na obchůzku. Nedělní program začne mší svatou a potom bude pokračovat další obchůzkou. Oba večery zakončí zábava.

    Příjezd svatého Martina se očekává na mnoha místech republiky.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 2.

    Pochod na Bílou Horu

    Zkusit si pochod stavovského vojska v roce 1620 z rakovnického bojiště na Bílou horu v Praze můžete o víkendu. První část pochodu povede z Rakovníka do Unhoště a měří zhruba 42 km, druhá část z Unhoště na Bílou horu je dlouhá 18 km. K pochodu je možné se přidat, nebo jej opustit kdykoliv na jeho trase. Vzpomínka bude zakončena nedělní pietou na Bílé hoře (mohyla a klášter).

    Pochod z Rakovníka až na Bílou Horu.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Setkání panenek a medvídků

    Jubilejní 10. ročník mezinárodní výstavy Doll Prague nabízí do neděle v pasáži Lucerna v Praze svět uměleckých panenek a medvídků. Výstava kombinuje výtvarné umění a řemeslnou dovednost tvůrců, kterých se sjede na 120 z 19 zemí. Připravený je bohatý doprovodný program.

    Výstava Prague Dolls v pražské Lucerně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Víkend plný her

    Hrát deskovky celý víkend můžete v prostoru WPP Campus v Praze 7 – Holešovicích. Připraveny jsou jich tu stovky, vyzkoušíte i žhavé novinky a vyhrát můžete i skvělé ceny. Připraveno jsou například i zábavné pokusy, kouzelnická show a další aktivity.

    Deskové hry můžete hrát celý víkend v pražských Holešovicích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 5.

    Mistrovství světa v mushingu

    Mistrovství světa v individuálním mushingu, tedy v jízdě nebo běhu se psem, se koná do neděle na dostihovém závodišti v Pardubicích. Sjet by e sem mělo na 900 závodníků z více než 30 zemí! Za Českou republiku bude závodit 130 sportovců se svými psy. V canicrossu je pes v zápřahu s běžcem, při bikejöringu táhne pes závodníka na kole a scooterjöring je obdoba bikejöringu s koloběžkou.

    Mistrovství světa v individuálním mushingu se koná v Pardubicích.
    Autor: profimedia.cz

  • 6.

    Stezka krampusů

    Stezku odvahy za děsivými čerty krampusáky můžete začít v neděli od 14d o 17 hodin na Knížecí louce v Moravské Třebové. Na trase o něco delší než půl kilometrů jsou připraveny nejrůznější nástrahy a plnění úkolů.

    Za krampusáky můžete vyrazit v Moravské Třebové.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Konečně doma

    Z Českých Budějovic do Prahy se v sobotu vydá vlak, který symbolizuje 105. výročí návratu legionářů do vlasti. Na hlavní nádraží v Praze dorazí kolem 13.30, poté se krojovaní legionáři vydají po trase přes Václavské náměstí, náměstí Republiky, Staroměstské náměstí, Národní třídu a Palackého náměstí až k pomníku Pod Emauzy, kde akce vyvrcholí v 16 hodin. V neděli vyrazí parní souprava ještě na trase Praha – Hradec Králové – Letohrad. Jízdy historického vlaku se může zúčastnit kdokoliv.

    Návrat legionářů parním vlakem z Českých Budějovic do Prahy.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Festival vědy

    Zábavné vědecké centrum VIDA! v Brně se o víkend promění ve scénu plnou výbuchů, objevů a špičkových vědeckých show pro celou rodinu. Uskuteční se zde největší festival vědeckých show, který předvede na 50 vystoupení. Na pódiích se představí popularizátoři vědy z univerzit, science center i hereckého světa. Vystoupí jak renomovaní vědci, tak showmani, pro které je popularizace vědy životní vášní.

    Festival vědy v Brně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 9.

    Veletrh karavanů

    Veletrh Caravaning Brno se letos rozrostl a od čtvrtku do neděle a zaplní tři největší pavilony brněnského výstaviště. Dva pavilony, P a F, budou patřit karavanům a obytným vozům, vestavbám, technickým doplňkům a příslušenství. Pavilon V, je určen těm, kteří mají rádi dobrodružné cestování, bude tu Travel zóna. Součástí je bohatý doprovodný program.

    Veletrh karavanů v Brně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 10.

    Brněnská růže

    Nejnavštěvovanější floristická soutěž v České republice se letos již popáté koná ve vile Stiassni v Brně. Pro veřejnost je přístupná v sobotu i v neděli od 10 do 17 hodin. Úkolem soutěžících bude vytvořit květinovou dekoraci s pomocí živých květů a jakýchkoli vhodných doplňků, která bude inspirována dálně východním uměním ikebana.

    Floristická soutěž Brněnská růže.
    Autor: profimedia.cz

  • 11.

    Hubertské slavnosti

    Rodina Mensdorff-Pouilly zve v sobotu do areálu hradu Boskovice na Svatohubertské slavnosti. Mše svatá začíná v 11 hodin na palouku před hradem, slavnostní zahájení akce pak v pravé poledne. Těšit se můžete na výstavu loveckých trofejí, střelnici, trubače, šermíře a další program.

    Svatohubertské slavnosti v Boskovicích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 12.

    Strašidla v Kovozoo

    Nejstrašidelnější podvečer v roce můžete prožít v Kovozoo ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Sejdou se tu strašidla, která budou mít nejrůznější strašidelné úkoly, vařit se budu lektvary a tajemné pokrmy, připravena ji i kouzelnická show. Začátek je v 15 hodin a účast v maskách je vítána.

    Strašidelný večer v Kovozoo ve Starém Městě.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 13.

    Cesta světlem

    V několika městech republiky opět ožije unikátní světelná podívaná. V Praze ve Žlutých lázních se můžete vydat na procházku evropskými měst kolem ikonických staveb. Zavítat sem můžete až do konce ledna každý den od 16 do 21 hodin. Více čtěte ZDE  Další světelná instalace je na hradě Špilberk v Brně. K vidění je tu více než stovka světelných objektů, které odkazují k historii města. Zavítat sem můžete do 11. ledna. I areál Dolních Vítkovic v Ostravě ožil světly, do konce roku se odtud můžete vydat na cesta do vesmíru.

    Světelná podívaná ve Žlutých lázních v Praze vás provede evropskými metropolemi.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 14.

    Body Worlds

    Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.

    Výstava lidských těl Body Worlds je k vidění v OC Westfield v Praze na Chodově.
    Autor: Blesk:Alexandr Malachovsky

  • 15.

    Světelná zoo

    Ve spodní části Zoo Praha se můžete projít světelnou zahradou. Venkovní interaktivní instalace je úchvatnou podívanou na svět zvířat. Letos nese akce podtitul Divoká Asie a novinkou jsou pohyblivé lampiony, mezi nimiž nechybí tygr sumaterský, irbis, mandelík indický nebo panda červená. Největšími figurami  je slon a nosorožec indický. Celkem projekt představuje 42 zvířecích druhů. Zavítat sem můžete do 16. února.

    Výstava Světelná zoo v Praze.
    Autor: ČTK / Krumphanzl Michal

  • 16.

    Telka slaví 70

    Interaktivní expozice pro celou rodinu nazvaná Telka slaví 70 připomíná více než čtyřicítku oblíbených pořadů odvysílaných v posledních dekádách. Nechybí Studio Kamarád, postavy z večerníčků – Maková panenka a Víla Amálka, StarDance ani filmová tvorba, kterou reprezentuje třeba snímek Jak dostat tatínka do polepšovny. Zájemci si mohou vyzkoušet diktát se Zdeňkem Svěrákem či se stát součástí dabingového studia. Výstavu můžete navštívit do konce roku v Galerii ČT v Praze 4.

    Výstava v Galerii ČT k 70. výročí České televize.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 17.

    Svět malíře Smetany

    Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.

    V Holešovické tržnici v Praze se koná výstava ilustrací a kreseb Zdeňka Smetany.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 18.

    Století železnice

    Období od vzniku kolejové dopravy po konec zlatého věku železnice představuje výstava v Národním technickém muzeu v Praze. K vidění jsou autentické exponáty, například lokomotivní dvojkolí o váze 5,5 tuny, modely kolejových vozidel, dobové fotografie nebo interaktivní předměty a mnoho dalšího. Některé exponáty budou i k vyzkoušení. Zavítat sem můžete až do konce srpna příštího roku.

    Výstava v Národním technickém muzeu v Praze představuje začátky železnice.
    Autor: ČTK / Deml Ondřej

  • 19.

    Leporela a ilustrace

    Retro výstavu „Jé, to znám!", která oživuje vzpomínky a také zapomenutou legendu ilustrace Vilibalda Weinzettla (1916 až 1991), připravilo Regionální muzeum Mělník. K vidění jsou desítky dětských leporel, reklamní plakáty, ale i produktové obaly včetně oblíbené stavebnice Alfa, mozaiky Brouček, nebo populárních Hašlerek. Malí i velcí se mohou těšit také na tematické interakce s rozšířenou realitou. Expozici můžete navštívit do konce listopadu.

    Výstava leporel a ilustrací Vilibalda Weinzettla v Regionálním muzeu v Mělníku.
    Autor: Blesk:FOTO: Jiří Koťátko / CNC

  • 20.

    Třeboň plná loutek

    Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.

    Zámek Třeboň hostí výstavu 700 loutek.
    Autor: ČTK / Václav Pancer

  • 21.

    Vánoční výstavy

    *Světlá nad Sázavou – Kouzlo Vánoc můžete prožít na zámku, kde vás výstava provede cestou od dávných duchovních tradic přes středověké kouzlo gotiky až po moderní sváteční eleganci. Každá místnost nabídne jiný příběh Vánoc. Zavítat sem můžete do 4. ledna.

     

    *Vizovice - Galerie Mariette v předzámčí zámku Vizovice otevřela svou každoroční Vánoční výstavu Ve dvou výstavních sálech tu uvidíte um tradiční české výroby foukaných skleněných vánočních ozdob. Výstavu můžete navštívit do 23. prosince.

    Vánocemi to už dýchá na zámku ve Světlé nad Sázavou.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku
    Fotogalerie
    55 fotografií
    Příjezd svatého Martina se očekává na mnoha místech republiky.
    Příjezd svatého Martina se očekává na mnoha místech republiky.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

     

     

     

     

Témata

tipy na víkend tipy na výlety CzechTourism pohádka Praha Božena Němcová výstava Karel Loprais Rallye Dakar Národní technické muzeum v Praze Princ a Večernice Pyšná princezna Česko Tatra 815

Máte k článku podnět nebo připomínku?

Cestování

Chorvatsko

Cesta autem Cesta vlakem Nejlepší pláže Nejlepší kempy Ostrovy Dubrovník Záhřeb Zadar Trogir Hvar Pag

Další destinace

Řecko autem Bulharsko autem Itálie autem

DALŠÍ VIDEA ZDE

Kateřina Pechová
Foto
Kateřina Pechová
31 6. listopadu 2025
DALŠÍ DALŠÍ
Články odjinud

Dnešní horoskopy

Beran
Díky přemýšlivému Merkuru se zklidníte a osvojíte si diplomatické chování. Jestliže vás čeká náročná prezentace, zkouška nebo žádáte o novou práci, blýsknete se v nejlepším světle. Oslníte svými vědomostmi i vyjednávacími schopnostmi. Zazáříte!
Býk
Není všechno zlato, co se třpytí. Milí Býci, nenechte se vtáhnout do riskantního plánu. Než dojdete k finálnímu rozhodnutí, chvíli přemýšlejte. Nepatříte ke znamením, která milují změny a hazard. Držte se při zemi a zmapujte si všechny možnosti.
Blíženci
Milí Blíženci, neseďte se založenýma rukama a nečekejte na zázrak. Naopak se motivujte k lepším výsledkům a pohybujte se ve společnosti správných lidí. Jakmile se vzchopíte, vejdete do nové životní etapy. Buďte sami sebou a rozhodně se nešetřete.
Rak
Na první pohled je vidět, že nejste ve své kůži. Hvězdy vám doporučují vyhnout se větším rozhodnutím, protože se přikloníte k nejméně vhodné možnosti. Věnujte s tvůrčí kreativní práci, vzdělávejte se a čtěte knihy. Je nutné, abyste nabrali nový směr.
Lev
Romantická Venuše je v kvadratuře s nevyzpytatelným Plutem. Tato kombinace může přinést pouze dva scénáře. Buď dojde k posílení partnerského vztahu, nebo k rozchodu. Nic víc a nic míň. Pokud se s drahouškem věrně milujete, nemusíte mít obavy!
Panna
Hvězdy vás vybízejí ke vzdělávání a získávání nových znalostí. Využijte firemních benefitů nebo se přihlaste do zajímavého kurzu sami. Obklopíte se stejně smýšlejícími lidmi a někteří z nich se stanou vašimi kamarády. Dokonce je možné, že se zamilujete.
Váhy
Merkur je v konjunkci s Marsem, což je báječné období pro vyjednávání a uzavírání smluv. Prezentujte se v tom nejlepším světle a dbejte na diplomatické chování. Když se budete chovat k lidem slušně a vstřícně, dosáhnete všeho, po čem jste toužili.
Štír
Dávejte si pozor na to, abyste se nezapletli do problémů druhých. Vyhněte se společnosti osob, které si stále stěžují a vytvářejí kolem sebe negativní atmosféru. Obklopte se lidmi, kteří jsou ctižádostiví, upřímní a mají vyřešenou minulost. Přesně to potřebujete.
Střelec
Buďte otevření všemu nevšednímu a inovativnímu. Více, co se říká? V životě se má vyzkoušet úplně všechno. Sledujte finanční i pracovní dění a spojte se s lidmi, od nichž se můžete něco naučit. Buďte aktivnější a nebojte se udělat krok do neznáma.
Kozoroh
Díky sluneční energii budete vnímavější a podaří se vám navázat spolupráci se zkušenými lidmi. To je báječná zpráva, protože se konečně hnete z místa. Dokonce si uvědomíte, že si na prsou hřejete hada! Zbavte se všech, kteří vás jen odporně využívají.
Vodnář
S blížícím se koncem týdne budete unavení a bez energie. Přesto se vám podaří nabrat druhý dech a dotáhnete povinnosti do zdárného konce. Neberte na lehkou váhu varovné signály svého těla. Workoholismus a touha po úspěchu se vám mohou vymstít.
Ryby
Dnes je ideální den na romantické usmíření, rande nebo milostné hrátky. Zapomeňte na povinnosti a nudné domácí práce. Udělejte si s miláčkem hezký večer nebo si vyjděte na večeři do restaurace. Každý den nemusí být stejný, vyhnete se stereotypu.