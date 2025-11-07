Tipy na víkend: Přijede sv. Martin! Strašidla, čerti, výstava panenek i festival vědy
-
Polojasné, v neděli už více zamračené počasí, čekejte o víkendu 8. a 9. listopadu. Teploty se budou pohybovat kolem 10 stupňů. Není přesto důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
- 1.
Přijede svatý Martin
Římský voják je známý legendou, kdy si o chladné noci rozdělil svůj plášť s žebrákem. Po tomto činu se nechal pokřtít a opustil armádu. Stal poustevníkem a později biskupem v Tours. Legenda se připomíná napříč republikou v městech i obcích. Vybrali jsme pár tipů.
*Praha – Přes 20 vinařů z Čech a Moravy, degustace svatomartinských vín, husí speciality a bohatý doprovodný program – takový bude 14. ročník Svatomartinské slavnosti, která se koná v sobotu na náplavce Rašínova nábřeží a odstartuje symbolicky v 11.11 hodin.
*Poděbrady - Tradiční událost spojená s ochutnávkami prvních vín se uskuteční v sobotu nádvoří zámku a na Jiřího náměstí. Kromě vína se můžete těšit také na staročeský jarmark, příjezd Martina na bílém koni či cimbálovou muziku.
*Slatiňany - Národní hřebčín Kladruby nad Labem zvou na Svatomartinský průvod. Ten bude zahájen v sobotu ve 13 hodin před Hřebčínem Slatiňany a povede zámeckým parkem ke kostelu sv. Martina.
*hrad Loket – Hradní nádvoří provoní v sobotu svatomartinské dobroty – husy, kachny, domácí rohlíčky, koláče a samozřejmě i svatomartinské víno. Nebude chybět řemeslný trh a pestrý kulturní program.
*Plzeň - Bolevecká náves a statek U Matoušů se od 11 hodin v sobotu promění v místo pro Svatomartinské hody, které budou ve znamení mladých a svatomartinských vín, dobrého jídla a folklóru.
*Slavkov u Brna - Svatomartinské slavnosti na nádvoří zámku Slavkov-Austerlitz můžete prožít v sobotu. Vyhrávat bude cimbálovka, připraveny je jarmark s vínem a dobrotami i program pro děti. Světec s družinou přijede v 11.11 hodin.
*Mikulov – Svatomartinská husička, víno, svatomartinský jarmark, soutěže pro rodiny s dětmi, pochod svatomartinských světýlek i druhý ročník svatomartinských otevřených sklepů. Program je tu připravený až od 15. listopadu.
*Znojmo - Program zahájí v sobotu křest Svatomartinských a mladých vín v 11 hodin. Celý den zpříjemní cimbálová muzika a tradiční průvod svatého Martina na bílém koni.
*Buchlovice - Martinské hody se konají celý víkend. Vše začne v sobotu dopoledne povolením hodů, následovat budou hodové tanečky na náměstí a potom už se celou obcí ponese zpěv, protože se chasa vydá na obchůzku. Nedělní program začne mší svatou a potom bude pokračovat další obchůzkou. Oba večery zakončí zábava.
- 2.
Pochod na Bílou Horu
Zkusit si pochod stavovského vojska v roce 1620 z rakovnického bojiště na Bílou horu v Praze můžete o víkendu. První část pochodu povede z Rakovníka do Unhoště a měří zhruba 42 km, druhá část z Unhoště na Bílou horu je dlouhá 18 km. K pochodu je možné se přidat, nebo jej opustit kdykoliv na jeho trase. Vzpomínka bude zakončena nedělní pietou na Bílé hoře (mohyla a klášter).
- 3.
Setkání panenek a medvídků
Jubilejní 10. ročník mezinárodní výstavy Doll Prague nabízí do neděle v pasáži Lucerna v Praze svět uměleckých panenek a medvídků. Výstava kombinuje výtvarné umění a řemeslnou dovednost tvůrců, kterých se sjede na 120 z 19 zemí. Připravený je bohatý doprovodný program.
- 4.
Víkend plný her
Hrát deskovky celý víkend můžete v prostoru WPP Campus v Praze 7 – Holešovicích. Připraveny jsou jich tu stovky, vyzkoušíte i žhavé novinky a vyhrát můžete i skvělé ceny. Připraveno jsou například i zábavné pokusy, kouzelnická show a další aktivity.
- 5.
Mistrovství světa v mushingu
Mistrovství světa v individuálním mushingu, tedy v jízdě nebo běhu se psem, se koná do neděle na dostihovém závodišti v Pardubicích. Sjet by e sem mělo na 900 závodníků z více než 30 zemí! Za Českou republiku bude závodit 130 sportovců se svými psy. V canicrossu je pes v zápřahu s běžcem, při bikejöringu táhne pes závodníka na kole a scooterjöring je obdoba bikejöringu s koloběžkou.
- 6.
Stezka krampusů
Stezku odvahy za děsivými čerty krampusáky můžete začít v neděli od 14d o 17 hodin na Knížecí louce v Moravské Třebové. Na trase o něco delší než půl kilometrů jsou připraveny nejrůznější nástrahy a plnění úkolů.
- 7.
Konečně doma
Z Českých Budějovic do Prahy se v sobotu vydá vlak, který symbolizuje 105. výročí návratu legionářů do vlasti. Na hlavní nádraží v Praze dorazí kolem 13.30, poté se krojovaní legionáři vydají po trase přes Václavské náměstí, náměstí Republiky, Staroměstské náměstí, Národní třídu a Palackého náměstí až k pomníku Pod Emauzy, kde akce vyvrcholí v 16 hodin. V neděli vyrazí parní souprava ještě na trase Praha – Hradec Králové – Letohrad. Jízdy historického vlaku se může zúčastnit kdokoliv.
- 8.
Festival vědy
Zábavné vědecké centrum VIDA! v Brně se o víkend promění ve scénu plnou výbuchů, objevů a špičkových vědeckých show pro celou rodinu. Uskuteční se zde největší festival vědeckých show, který předvede na 50 vystoupení. Na pódiích se představí popularizátoři vědy z univerzit, science center i hereckého světa. Vystoupí jak renomovaní vědci, tak showmani, pro které je popularizace vědy životní vášní.
- 9.
Veletrh karavanů
Veletrh Caravaning Brno se letos rozrostl a od čtvrtku do neděle a zaplní tři největší pavilony brněnského výstaviště. Dva pavilony, P a F, budou patřit karavanům a obytným vozům, vestavbám, technickým doplňkům a příslušenství. Pavilon V, je určen těm, kteří mají rádi dobrodružné cestování, bude tu Travel zóna. Součástí je bohatý doprovodný program.
- 10.
Brněnská růže
Nejnavštěvovanější floristická soutěž v České republice se letos již popáté koná ve vile Stiassni v Brně. Pro veřejnost je přístupná v sobotu i v neděli od 10 do 17 hodin. Úkolem soutěžících bude vytvořit květinovou dekoraci s pomocí živých květů a jakýchkoli vhodných doplňků, která bude inspirována dálně východním uměním ikebana.
- 11.
Hubertské slavnosti
Rodina Mensdorff-Pouilly zve v sobotu do areálu hradu Boskovice na Svatohubertské slavnosti. Mše svatá začíná v 11 hodin na palouku před hradem, slavnostní zahájení akce pak v pravé poledne. Těšit se můžete na výstavu loveckých trofejí, střelnici, trubače, šermíře a další program.
- 12.
Strašidla v Kovozoo
Nejstrašidelnější podvečer v roce můžete prožít v Kovozoo ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Sejdou se tu strašidla, která budou mít nejrůznější strašidelné úkoly, vařit se budu lektvary a tajemné pokrmy, připravena ji i kouzelnická show. Začátek je v 15 hodin a účast v maskách je vítána.
- 13.
Cesta světlem
V několika městech republiky opět ožije unikátní světelná podívaná. V Praze ve Žlutých lázních se můžete vydat na procházku evropskými měst kolem ikonických staveb. Zavítat sem můžete až do konce ledna každý den od 16 do 21 hodin. Více čtěte ZDE Další světelná instalace je na hradě Špilberk v Brně. K vidění je tu více než stovka světelných objektů, které odkazují k historii města. Zavítat sem můžete do 11. ledna. I areál Dolních Vítkovic v Ostravě ožil světly, do konce roku se odtud můžete vydat na cesta do vesmíru.
- 14.
Body Worlds
Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.
- 15.
Světelná zoo
Ve spodní části Zoo Praha se můžete projít světelnou zahradou. Venkovní interaktivní instalace je úchvatnou podívanou na svět zvířat. Letos nese akce podtitul Divoká Asie a novinkou jsou pohyblivé lampiony, mezi nimiž nechybí tygr sumaterský, irbis, mandelík indický nebo panda červená. Největšími figurami je slon a nosorožec indický. Celkem projekt představuje 42 zvířecích druhů. Zavítat sem můžete do 16. února.
- 16.
Telka slaví 70
Interaktivní expozice pro celou rodinu nazvaná Telka slaví 70 připomíná více než čtyřicítku oblíbených pořadů odvysílaných v posledních dekádách. Nechybí Studio Kamarád, postavy z večerníčků – Maková panenka a Víla Amálka, StarDance ani filmová tvorba, kterou reprezentuje třeba snímek Jak dostat tatínka do polepšovny. Zájemci si mohou vyzkoušet diktát se Zdeňkem Svěrákem či se stát součástí dabingového studia. Výstavu můžete navštívit do konce roku v Galerii ČT v Praze 4.
- 17.
Svět malíře Smetany
Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.
- 18.
Století železnice
Období od vzniku kolejové dopravy po konec zlatého věku železnice představuje výstava v Národním technickém muzeu v Praze. K vidění jsou autentické exponáty, například lokomotivní dvojkolí o váze 5,5 tuny, modely kolejových vozidel, dobové fotografie nebo interaktivní předměty a mnoho dalšího. Některé exponáty budou i k vyzkoušení. Zavítat sem můžete až do konce srpna příštího roku.
- 19.
Leporela a ilustrace
Retro výstavu „Jé, to znám!", která oživuje vzpomínky a také zapomenutou legendu ilustrace Vilibalda Weinzettla (1916 až 1991), připravilo Regionální muzeum Mělník. K vidění jsou desítky dětských leporel, reklamní plakáty, ale i produktové obaly včetně oblíbené stavebnice Alfa, mozaiky Brouček, nebo populárních Hašlerek. Malí i velcí se mohou těšit také na tematické interakce s rozšířenou realitou. Expozici můžete navštívit do konce listopadu.
- 20.
Třeboň plná loutek
Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.
- 21.
Vánoční výstavy
*Světlá nad Sázavou – Kouzlo Vánoc můžete prožít na zámku, kde vás výstava provede cestou od dávných duchovních tradic přes středověké kouzlo gotiky až po moderní sváteční eleganci. Každá místnost nabídne jiný příběh Vánoc. Zavítat sem můžete do 4. ledna.
*Vizovice - Galerie Mariette v předzámčí zámku Vizovice otevřela svou každoroční Vánoční výstavu Ve dvou výstavních sálech tu uvidíte um tradiční české výroby foukaných skleněných vánočních ozdob. Výstavu můžete navštívit do 23. prosince.Vánocemi to už dýchá na zámku ve Světlé nad Sázavou.Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a BleskuFotogalerie55 fotografií