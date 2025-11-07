Patrik (16) měl zavraždit starší ženu (†28): Měli spolu milostný vztah?!

Snímek ze zatčení podezřelého z vraždy u Sečovců / Místo nálezu těla ženy (†28)
Autor: nkc - 
7. listopadu 2025
13:18

V dubnu našel houbař tělo ženy (†28) nedaleko slovenského města Sečovce. Od té doby probíhalo pátrání po okolnostech. Stopy vedly k Patrikovi (16). S mrtvou ženou měl mít milostný vztah. Policie 6. listopadu oznámila chlapcovo zatčení a uvedla, že důkazy hrají proti němu.  

V dubnu tohoto roku našel jeden z místních houbařů nedaleko Sečovců tělo pohřešované ženy. Okamžitě informoval policii. Od té doby se případ vyšetřoval. Oběť měla mít údajně ruce svázané za zády, to se nepotvrdilo. Při nálezu bylo tělo už v pokročilém stádiu rozkladu, informovala TV JOJ.

Kriminalisté se několik měsíců snažili najít viníka a nyní se jim to podařilo. Zatkli nezletilého Patrika (16). Podle všeho se se ženou těsně před smrtí setkal. Měli spolu mít milostný vztah. Mladík spolupracoval a dobrovolně předal policii podezřelé předměty. Po bližším rozboru se ukázalo, že opravdu mohou souviset se strašlivým činem.

Video  Policejní zásah u podezřelého z vraždy u Sečovce  - Facebook: Polícia SR - Košický kraj
„Neudělal by to. On by neublížil ani zvířeti, natož aby dokázal zabít člověka. Jsem jeho máma, znám ho, vychovala jsem ho. To by neudělal. Nedokážu si to vysvětlit. Můj syn je nevinný. Je to normální chlapec. Nevím, co se mohlo stát,“ řekla Patrikova šokovaná maminka, uvedl server tvnoviny.

Nezletilý Patrik čelí obvinění z obzvlášť závažného zločinu vraždy a o jeho trestu rozhodne soud.

