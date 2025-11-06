U Chrastavy shořel autobus: Ohnivé peklo kvůli technické závadě
U Chrastavy na Liberecku shořel ve čtvrtek ráno na silnici I/35 autobus meziměstské linky, který vezl 30 lidí. Nikomu se nic nestalo, všichni stihli včas vystoupit. Řekla to krajská mluvčí hasičů Jaroslava Benešová. Požár zřejmě způsobila technická závada, výši škody hasiči zjišťují. Cestující odvezl náhradní autobus.
Požár autobusu, který jel po silnici první třídy ve směru na Hrádek nad Nisou, byl hasičům nahlášen v 6:45. Při jejich příjezdu už byl autobus zcela v plamenech. Oheň likvidovali hasiči ze dvou jednotek dvěma vodními proudy. „Dvě minuty po sedmé hodině měli hasiči zasahující v dýchací technice požár pod kontrolou, krátce po půl osmé velitel zásahu nahlásil na operační středisko úplnou likvidaci požáru,“ řekla Benešová.
Po dobu zásahu byla silnice ve směru na Hrádek nad Nisou pro dopravu uzavřena. „Po 8:00 byla zprůjezdněna jedním jízdním pruhem,“ dodala mluvčí hasičů.
