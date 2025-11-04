„Nebylo to daleko. Rychle jsme tam utíkali a cestou zavolali hasiče. Když jsme doběhli na místo, plameny šlehaly do výše několika metrů. Uviděli jsme muže na invalidním vozíku, jak slabě křičí o pomoc a snaží se dostat z místa pryč. Hořela mu záda,“ popsal drama Gazdík.
Zranil se o ostnatý drát
Branka, která leží v těsné blízkosti chatky tvořené dvojicí unimobuněk, ale byla zamčená a muž neměl šanci se přes ni dostat. „Areál byl navíc oplocen ostnatým drátem. Branka byla hodně bytelná, byl problém ji vykopnout,“ přiznal Bublík.
Rybáři Tomáš Gazdík a Martin Bublík (s čelovkou) zachránili z hořící chaty ve Veselí nad Moravou tři muže. Tomáš Gazdík
Zatímco jeden z rybářů se ji snažil sílou vykopnout, druhý vytvářel improvizovaný přelez přes plot s pomocí bundy. O ostnatý drát se přitom poranil. Muže se jim ale podařilo dostat z nebezpečí ohně. V ten moment se ale ve dveřích chatky objevili další dva muži.
Další popálení
„Jeden z nich držel v ruce obrovský svazek klíčů a marně se snažil najít ten, který je od branky. Oheň měli už těsně za svými zády a oba měli popáleniny. Museli jsme tedy i pro ně,“ vysvětlil Gazdík.
Stateční rybáři museli do pekelné výhně a zachránili i oba zbývající muže. Sami přitom utrpěli popáleniny. V ten moment na místo přijeli hasiči, kteří si s ohněm rychle poradili.
Přestože byli na místě už za čtyři minuty od zavolání, sami uznali, že bez pomoci statečných rybářů by šance na záchranu lidí byla minimální.
Rybáři se tak na rybolov vydali až na druhý den ráno. „Dařilo se mi, chytil jsem tam štiku,“ pochlubil se se svým úlovkem Bublík. Na požár přesto ani jeden z nich tak brzy nezapomene. „Vždyť mám na ruce ještě kus připečené bundy jednoho z mužů z chatky,“ dodal s úsměvem Gazdík.