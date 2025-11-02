K ohlášenému požáru vyjely tři profesionální a tři dobrovolné jednotky požární ochrany. „Požár se podařilo dostat pod kontrolu a hasiči rozebírali konstrukce o rozloze přibližně 10×6 metrů,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.

Čtvrťák vytáhl bezvědomého dědu z vody: Šimon (9) dostal medaili Za hrdinství od prezidenta

imon (9) dostal medaili Za hrdinství od prezidenta.

Ještě před příjezdem jednotek však sehráli klíčovou roli dva rybáři, kteří se nacházeli poblíž místa události. Jeden z nich zaslechl silnou ránu a uviděl plameny šlehající z unimobuněk. K místu okamžitě přiběhl, i když mu v přístupu bránil plot s ostnatým drátem a zamčená branka.

„U plotu zahlédl imobilního muže, kterému hořela bunda. Přes plot ho přetáhl do bezpečí. Spolu se svým kamarádem poté vykopli výplň branky a z objektu vysvobodili další dva popálené lidi,“ popsal záchrannou akci mluvčí.

Školák Tadeáš (11) našel doma bezvládnou mámu: Nezmatkoval, zachránil jí život

Školák Tadeáš (11) ze středních Čech zachránil život mámě, která doma zkolabovala.

Rybář, který pomáhal jako první, utrpěl popáleninu ruky a poranění od ostnatého drátu. Celkem si událost vyžádala čtyři zraněné. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel, který odhadl vzniklou škodu na 50 tisíc korun, . Díky rychlému zásahu hasičů se podařilo uchránit vedle stojící garáž a chatku v hodnotě zhruba 400 tisíc korun.

VIDEO: Policista  Martin Učeň o záchraně miminka

Video
Video se připravuje ...

Praporčík Martin Učeň o záchraně miminka Policie ČR