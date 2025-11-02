K ohlášenému požáru vyjely tři profesionální a tři dobrovolné jednotky požární ochrany. „Požár se podařilo dostat pod kontrolu a hasiči rozebírali konstrukce o rozloze přibližně 10×6 metrů,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.
Ještě před příjezdem jednotek však sehráli klíčovou roli dva rybáři, kteří se nacházeli poblíž místa události. Jeden z nich zaslechl silnou ránu a uviděl plameny šlehající z unimobuněk. K místu okamžitě přiběhl, i když mu v přístupu bránil plot s ostnatým drátem a zamčená branka.
„U plotu zahlédl imobilního muže, kterému hořela bunda. Přes plot ho přetáhl do bezpečí. Spolu se svým kamarádem poté vykopli výplň branky a z objektu vysvobodili další dva popálené lidi,“ popsal záchrannou akci mluvčí.
Rybář, který pomáhal jako první, utrpěl popáleninu ruky a poranění od ostnatého drátu. Celkem si událost vyžádala čtyři zraněné. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel, který odhadl vzniklou škodu na 50 tisíc korun, . Díky rychlému zásahu hasičů se podařilo uchránit vedle stojící garáž a chatku v hodnotě zhruba 400 tisíc korun.
